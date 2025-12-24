Babbo Natale e folletto musicista alla scuola dell’infanzia di Caraglio: una tradizione lunga oltre 30 anni

“Natale è negli occhi colmi di gioia dei nostri bimbi - ci dicono le insegnanti - nel nostro vivere insieme a loro questo momento speciale ed ogni volta imparare quanto sia prezioso conservare nel cuore tutta questa magia.”



Alla scuola dell'infanzia di via CLN a Caraglio, come tutti gli anni dal 1992, Babbo Natale ed il suo fidato folletto sono andati a trovare i bambini, regalando momenti di musica con la fisarmonica, sacchettini con dentro gustose dolcezze e tanti sorrisi.





Tutto questo, da oltre 30 anni, grazie alla grande generosità del signor Ezio Molinengo, alias Babbo Natale, ed del signor Aurelio Pellegrino, alias folletto musicista. Tra canti natalizi e quelle tante manine a tempo, tra addobbi, luci, colori ed abbracci, si sono vissuti momenti davvero bellissimi. E non sono poi mancate le curiosità, i viaggi ed i racconti di Babbo Natale.





“Le insegnanti che hanno il piacere di conoscerli da più tempo, ma anche quelle che li hanno appena conosciuti, desiderano fare un ringraziamento di vero cuore a Ezio ed Aurelio per aver donato felicità ai bambini.”