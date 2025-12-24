Giancarlo Battaglio nominato nel Consiglio della Fondazione Artea: nuova opportunità per la cultura a Mondovì

Giancarlo Battaglio, già assessore alla Cultura del Comune di Mondovì e per diversi mandati consigliere comunale, tra le anime dello schieramento civico Ideali in Comune, è stato recentemente nominato dalla Regione Piemonte nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Artea, un importante organismo dedicato alla promozione e valorizzazione delle attività culturali e del patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico della provincia di Cuneo e dell’area pedemontana piemontese.

La Fondazione Artea, partecipata dalla Regione Piemonte e da numerosi enti locali, opera con l’obiettivo di sostenere e coordinare progetti culturali, mostre, rassegne, festival musicali, spettacoli ed eventi di valorizzazione del patrimonio, in collaborazione con amministrazioni, operatori culturali e realtà del territorio.



«Sono onorato di essere stato chiamato a far parte del Consiglio della Fondazione Artea - dichiara Battaglio -. Ringrazio la Regione Piemonte per l’opportunità. La cultura è un elemento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle nostre comunità. In questa nuova veste mi impegnerò, con responsabilità e passione, per sostenere iniziative e progettualità che possano valorizzare l’identità culturale del nostro territorio, in particolare del Monregalese, partendo dalle realtà locali per giungere a collaborazioni e visibilità più ampie».



Nei giorni scorsi Battaglio ha partecipato alla prima riunione operativa del Consiglio di amministrazione della Fondazione presso la sede di Cuneo: nel corso dell’incontro è stata illustrata la struttura d’azione della Fondazione, assieme alle principali attività programmate per il 2026. Battaglio ha espresso forte interesse per l’ampliamento dell’operatività verso nuove aree.



«Ho rilevato, con sincera franchezza, che allo stato attuale la pianificazione culturale finora predisposta non include progetti specifici per la nostra città e per il Monregalese - spiega Battaglio -.Tuttavia ritengo che questo elemento rappresenti piuttosto un’opportunità da cogliere, per incentivare nuove idee e proposte operative che mettano in connessione Mondovì con le realtà culturali dell’intera provincia».



«Rivolgo i miei migliori auguri a Giancarlo Battaglio - dichiara l'assessore regionale Paolo Bongioanni – che va a ricoprire un ruolo importante per il sistema architettonico-culturale della provincia di Cuneo, all'interno della fondazione Artea, che con il suo appoggio e la sua esperienza potrà cercare di estendere maggiormente i suoi orizzonti sulle aree di territorio provinciale che necessitano di un sostegno e di una crescita di taglio culturale, rivolto anche ad attrarre presenze turistiche».



«Siamo felici per la nomina di Battaglio nel Consiglio di Artea – aggiunge Enrico Rosso, capogruppo del Centro-destra di Mondovì – dove potrà lavorare a fianco a fianco con la Fondazione per contribuire alle attività in corso, con un’attenzione particolare alla possibilità di attivare nuove linee progettuali e di finanziamento che valorizzino spazi ad oggi non utilizzati in città, quali contenitori vuoti o edifici storici, potenzialmente trasformabili in sale espositive, sedi di convegni, mostre e iniziative artistiche. Con l’esperienza amministrativa maturata a Mondovì e il radicamento nel territorio attraverso la lista civica Ideali in Comune Battaglio saprà portare un contributo concreto e propositivo per integrare le esigenze culturali della sua comunità nel quadro delle politiche regionali di sviluppo culturale».



«Esprimo la mia profonda soddisfazione per la nomina di Giancarlo Battaglio nel consiglio della Fondazione Artea – conclude Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Mondovì -. Già consigliere comunale e assessore in precedente amministrazione della Città di Mondovì con delega anche alla cultura, è un amico personale e un prezioso alleato che saprà promuovere con grande efficacia le iniziative a beneficio di tutto il Monregalese».