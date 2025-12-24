Libri per la prima infanzia donati dalla biblioteca di Alba all'ASL CN2

Nella mattinata di martedì 23 dicembre, la Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba, nell’ambito del progetto CHE STORIA, ha consegnato una donazione di libri per la prima infanzia ai servizi dell’ASL CN2 che incontrano a vario titolo i bambini e le famiglie del territorio: Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Centro Vaccinazioni, Psicologia, Ostetricia e Ginecologia, Consultorio.

La consegna è avvenuta in Biblioteca alla presenza, per l’ASL CN2 della direttrice Generale Paola Malvasio, della direttrice di Psicologia Ileana Agnelli, delle operatrici della SSD Epidemiologia, Promozione salute e coordinamento attività di prevenzione Giulia Picciotto e Sara Conterno; per il Comune di Alba dell’Assessora alle Politiche sociali e familiari Donatella Croce, del direttore della Biblioteca civica Luca Berlinghieri e della referente del progetto CHE STORIA Serena Sangiorgio.

La donazione rientra tra le attività del progetto CHE STORIA che si rivolge alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni e che ha come principale obiettivo la diffusione della lettura ad alta voce e delle attività culturali già a partire dalla gravidanza.

L’Assessora Donatella Croce: "La consegna dei libri destinati a diversi reparti e servizi dell’ASL CN2 è stato un bel momento di incontro e di condivisione in vista di un nuovo anno che vedrà ampliarsi la collaborazione fra la nostra Biblioteca e l’Ospedale di Verduno. Desideriamo promuovere il binomio cultura-salute attraverso azioni sempre più concrete che diffondano la lettura come strumento di benessere del corpo e della mente".

CHE STORIA è un progetto della Biblioteca civica di Alba, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando Cultura per Crescere e ha come partner principali l’ASL CN2 e il Consorzio socio assistenziale Alba Langhe e Roero.