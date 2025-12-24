Scuole più green a Cuneo: in programma un intervento alla scuola Nuto Revelli per risparmiare energia e tutelare l’ambiente

Grazie a un finanziamento della Fondazione CRC il Comune potrà realizzare un intervento di efficientamento energetico per la scuola primaria “Nuto Revelli” sul viale degli Angeli. Il Comune di Cuneo è risultato tra i vincitori del bando della Fondazione CRC “Percorsi di sostenibilità” per un importo pari a 90 mila euro, a cui, saranno aggiunti 50 mila euro di risorse proprie per un intervento che ammonta a 140 mila euro, secondo il Progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte), contenuto in una delibera di Giunta in pubblicazione oggi.

Con queste risorse sarà installato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,8 kWp, e si procederà con interventi di isolamento termico, installazione di termovalvole intelligenti e sensori per la qualità dell’aria, la sostituzione dei circolatori dell’impianto termico. Per non impattare sulle attività scolastiche, l’intervento sarà realizzato nel periodo delle vacanze estive 2026.

Nella scuola erano stati sostituiti i serramenti nel 2015 e i corpi illuminanti nel 2024. Ora, con gli interventi in programma, oltre a ridurre la dispersione, si potranno misurare e registrare i valori di temperatura e umidità e i livelli di CO2. Grazie ai dati registrati su una piattaforma dedicata, si potrà controllare ogni singolo radiatore e i sensori per la qualità dell’aria forniranno i dati per ottimizzare la regolazione delle termovalvole, azzerando gli sprechi. Si prevede una riduzione dei consumi di energia fino a quasi il 20% annuo, con conseguente riduzione di emissioni di CO2. L’impianto fotovoltaico che sarà allestito sulla palestra (19,8 kWp e una produzione annua totale di circa 24.000 kWh) aumenterà l’autosufficienza energetica, con un risparmio di circa 12,5 tonnellate di CO2 all’anno. Il nuovo impianto entrerà a far parte della comunità energetica “Cuneo Energie Rinnovabili”. Per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e l’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, nel cortile sarà installata una stazione di ricarica biciclette elettriche.

Nel corso degli anni verranno monitorati i consumi energetici della scuola e questo permetterà di avere una valutazione dell’intervento effettuato, dati per l’implementazione di nuove azioni e informazioni da condividere con gli alunni. L’idea progettuale che verrà applicata sulla scuola N. Revelli è modulare e facilmente replicabile su altre strutture del Comune di Cuneo. risorse permettendo, l’obiettivo è quello di implementarla sugli edifici scolastici e sugli uffici comunali, e promuoverla a livello provinciale. La comunità energetica “Cuneo Energie Rinnovabili” avrà un ruolo fondamentale in questo percorso, come punto di incontro tra i vari attori e come fonte di informazioni e attivatore di azioni per un territorio più sostenibile.

“I nostri sforzi per poter migliorare l’efficienza e l’impatto ambientale delle scuole di Cuneo continuano”, spiega Luca Serale, Vicesindaco con delega ai lavori pubblici. “Dopo quella di corso Galileo Ferraris, grazie a risorse che i nostri uffici sono stati in grado di attrarre, potremo intervenire su un altro istituto. È una notizia positiva per noi, ma certamente anche per le famiglie e le bambine e i bambini che frequentano la ‘Nuto Revelli’. Crediamo in questo percorso, continueremo a lavorare per portarlo avanti, perché tutte le scuole possano essere migliorate”.

“Intervenire per rendere più efficienti le nostre scuole è una scelta strategica”, aggiungono la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessora ai servizi scolastici Paola Olivero, “perché migliora l’ambiente, riduce i consumi e investe sul futuro. Non è solo una questione tecnica. È anche un segnale forte per chi vive ogni giorno quegli spazi – studenti, insegnanti, famiglie – perché la sostenibilità diventi un tema reale, vissuto e condiviso. Crediamo che la scuola sia il primo luogo dove far crescere una nuova cultura del rispetto per l’ambiente. Le sfide del nostro tempo richiedono un cambiamento profondo, e la scuola è il punto di partenza più potente che abbiamo.”