"Vi auguro di ricaricare le batterie e ricominciare il nuovo anno con passione e rinnovato vigore" [VIDEO]

"Auguro a tutti i cittadini di godere di un momento di riposo e serenità in famiglia. Che sia un'occasione per ricaricare le batterie e riprendere il nuovo anno con rinnovato vigore, determinazione e passione".

E' l'augurio con cui il Prefetto di Cuneo Mariano Savastano saluta i cuneesi alla vigilia di Natale.

Orgoglioso di essere il Prefetto della provincia Granda, rivolge anche un pensiero al suo ministero, quello dell'Interno, composto da tre anime.

"Quella della pubblica sicurezza, che fa riferimento alla Polizia di Stato; quella del Soccorso tecnico urgente, con i vigili del fuoco e infine quella della legalità e della coesione sociale, mission della Prefettura. Se non ci fossero la sicurezza, la legalità e la coesione sociale non si potrebbero esercitare le proprie libertà individuali e i propri diritti".