Alba: i Centri cittadini hanno festeggiato il Natale con diversi eventi

Il periodo natalizio ad Alba è stato scandito da una serie di iniziative dedicate alla socialità, alla condivisione e al valore delle relazioni, che hanno coinvolto attivamente le persone che frequentano i Centri cittadini e i tanti volontari impegnati ogni giorno a favore della comunità.

Il primo appuntamento, nel centro di via Generale Govone, è stata la tradizionale castagnata, preparata dal Borgo Santa Rosalia grazie all’impegno della presidente Carla Vaschetto e dei borghigiani. Nel corso del pomeriggio si è tenuto anche il torneo di scala 40 a coppie, una sfida giocata fino all’ultima carta in un clima gioioso e sereno.

Nei giorni successivi, il Centro di via Rio Misureto ha ospitato il pranzo di Natale, preparato da Sodexo, momento conviviale che ha rappresentato anche l’occasione per ripercorrere un anno intenso e ricco di attività: laboratori di bricolage, incontri a tema, tornei di carte e nuove proposte che proseguiranno anche nei prossimi mesi. Il programma del nuovo anno prevede gite, serate, momenti conviviali, nuovi laboratori creativi e di cucina, un gruppo di lettura in fase di avvio e ulteriori iniziative pensate per favorire la partecipazione e il benessere relazionale.

Particolarmente significativo il dialogo tra generazioni, testimoniato dagli alberi di Natale realizzati dai bambini e dalle bambine del Nido comunale Ippocastano.

Il percorso natalizio si è concluso con la Festa dei Volontari, un momento di ringraziamento dedicato a tutte le persone che, a diverso titolo, offrono tempo, competenze ed energie per la città. Volontari storici e nuovi, impegnati nei Centri, nel servizio Piedibus, a supporto delle scuole, durante eventi culturali, sportivi e nelle attività quotidiane di cura degli spazi e delle relazioni. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a chi anima con costanza le attività settimanali e a chi, pur non essendo più presente, continua a vivere nella memoria.

L’Amministrazione comunale ricorda che sono sempre aperte le candidature per chi desidera diventare volontario: anche un piccolo contributo di tempo può fare la differenza per la città.

Da menzionare, il presepe realizzato interamente a mano dalla signora Piera Stella del Servizio civico volontario per l’atrio del Palazzo comunale.

«Queste iniziative – dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l’assessora ai Servizi sociali Donatella Croce – raccontano un’idea di comunità viva, accogliente e attenta alle persone. Attraverso momenti conviviali, attività condivise e il prezioso lavoro dei volontari, si costruiscono legami e si rafforza il senso di appartenenza. Il nostro impegno è continuare a sostenere e far crescere queste esperienze, valorizzando tutto ciò che contribuisce a rendere Alba una città più coesa e solidale».