Alba: oggi pomeriggio i funerali di Michele Reiso, l'uomo investito martedì sulla statale 231

Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi i funerali di Michele Reiso, l'85enne investito martedì mattina sulla statale 231 nella frazione albese di Piana Biglini.
L'uomo, pensionato residente ad Alba, era stato subito trasportato all'ospedale di Verduno ma per lui non c'è stato niente da fare.
Lascia la moglie Maria Fiore, il figlio Andrea, le sorelle Renata e Giuliana con Bruno, nipoti, parenti e amici.
I funerali si svolgeranno nella parrocchia Immacolata Concezione in località Piana Biglini alle 15,30 mentre il rosario è stato celebrato ieri sera.