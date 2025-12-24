Alberto Cirio ai piemontesi: "Il 2026 sia l'anno dell'equilibrio e del buonsenso" [VIDEO]

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio rivolge gli auguri di buon Natale e soprattutto di buon 2026 a tutti i piemontesi, auspicando che il nuovo anno sia caratterizzato da maggiore equilibrio rispetto al periodo precedente.

«La parola a cui vorrei dedicare le mie speranze per il prossimo anno è proprio 'equilibrio'», dichiara Cirio. Secondo il Presidente, mai come negli ultimi anni si è avvertita la mancanza di decisioni equilibrate e di buonsenso. «Abbiamo bisogno della voglia di fare un passo di lato, magari anche indietro se serve, però per trovare la possibilità di avere una condivisione in più e di non essere soli.» Un messaggio di dialogo e ricerca comune che trascende gli schieramenti politici.

Cirio augura a tutti i piemontesi felicità, salute, amore e lavoro, ricordando che il Piemonte, come tutto e come tutti, ha luci e ombre. I dati positivi riguardano la crescita economica e l'occupazione, ma rimangono difficoltà significative nel settore della salute, nonostante i grandi impegni in corso per cambiare il diritto alla salute dei piemontesi.

