AUGURI IN CUCINA / Massimo Camia: "Speriamo che il 2026 sia almeno come il 2025" [VIDEO]

Dalla cucina del ristorante stellato Massimo Camia di Novello arrivano gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo dello chef, che ha voluto condividere con i lettori i suoi preparativi per le feste e il legame profondo con la tradizione gastronomica piemontese. Il videomessaggio si inserisce nell'iniziativa promossa da TargatoCn e La Voce di Alba (gruppo More News) in occasione del recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'Umanità. Una selezione di ambasciatori della gastronomia locale ha scelto di celebrare questo traguardo condividendo con i lettori i propri auguri e le tradizioni culinarie del cuore.

"Questa mattina ho ritirato i capponi di Morozzo da Nina, spettacolari", racconta lo chef Camia. "È proprio il cappone che secondo me non può mancare in un menù di Natale, in un menù dove la tradizione la fa da padrona. Nel mio menù di Natale c'è sempre il baccalà e il cappone, sono due cose a cui sono particolarmente affezionato". Un anno importante si chiude per il ristorante, con l'augurio che il 2026 possa essere altrettanto positivo, tra neve in montagna e belle giornate che accompagnano l'attesa delle feste.

GUARDA QUI IL MESSAGGIO E GLI AUGURI DI MASSIMO CAMIA DI NOVELLO: