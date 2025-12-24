AUGURI IN CUCINA /Open Baladin Cuneo: la tagine di manzo conquista le tavole natalizie [VIDEO]

Dall'Open Baladin di Cuneo arriva un augurio di Natale che profuma di spezie e sapori inaspettati. Per celebrare le feste, lo staff del locale ha scelto di proporre un piatto che unisce la qualità del manzo piemontese all'atmosfera calda e avvolgente di una ricetta ricca di contrasti: la tagine di manzo alla frutta secca, una specialità che quest'anno diventa il simbolo del loro menu natalizio.

Il videomessaggio di auguri dell'Open Baladin si inserisce nell'iniziativa promossa da TargatoCn e La Voce di Alba (gruppo More News) in occasione del recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'Umanità. Una selezione di ambasciatori della gastronomia locale ha scelto di celebrare questo traguardo condividendo con i lettori le proprie ricette del cuore e gli auguri per le feste.

"Abbiamo preparato questa specialità nella tradizionale pentola di terracotta, utilizzando bocconcini di brut e bun, il pregiato manzo piemontese", spiegano dal locale. "Il segreto sta nell'equilibrio tra la carne e la dolcezza della frutta secca: albicocche, prugne, mandorle, uvetta e datteri creano un contrasto di sapori unico". Un piatto che racconta l'incontro tra culture diverse e che sarà protagonista dei menu festivi all'Open Baladin, dove la passione per la birra artigianale si sposa con una cucina ricercata e sorprendente. Buone feste a tutti!

GUARDA QUI IL MESSAGGIO E GLI AUGURI DI OPEN BALADIN DI CUNEO: