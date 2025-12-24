Borgo San Dalmazzo, la dott.ssa Federica Giusta conclude la sua carriera: il saluto dell’Amministrazione

Martedì 23 dicembre l’Amministrazione comunale ha incontrato la dott.ssa Federica Giusta, storica medico di base di Borgo San Dalmazzo, che recentemente ha concluso la propria carriera professionale. Un momento per rendere omaggio a una persona che per più di quattro decenni ha rappresentato un punto di riferimento umano e sanitario per generazioni di borgarini.



La dott.ssa Giusta proviene da una famiglia profondamente legata alla medicina: il nonno esercitava a Saliceto, il padre prima in Val Varaita e poi a Borgo. Dopo la laurea con tesi in pneumatologia, inizia la sua attività nel giugno 1981, subentrando al dott. Vergnano.



Da allora il suo percorso professionale si è intrecciato con l’evoluzione della medicina territoriale: guardia medica, medico di base, anche facente funzione di pediatra e provvedendo a visite ginecologiche. Una figura di professionista “che faceva di tutto”, come spesso accadeva in quegli anni.



A Borgo San Dalmazzo è stata anche la prima donna ad esercitare come medico di base. «Mi chiamavano la doturä – ricorda sorridendo –: in quegli anni ho imparato bene il piemontese». Dal 2002 al 2007 ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliera comunale; in quella tornata elettorale risultò la donna più votata.



Ripensando a oltre quarant’anni di servizio, la dott.ssa Giusta osserva come la sanità sia profondamente cambiata: «Oggi c’è più attenzione ai protocolli e meno alla singola persona. Come medico di famiglia sono invece sempre stata orientata al dialogo. I pazienti sono importanti e quello che semini raccogli».



Numerosi gli attestati di stima e gratitudine ricevuti da parte dei cittadini, segno tangibile del rapporto di fiducia costruito nel tempo.



«Un grazie particolare – aggiunge la dott.ssa Giusta – va a mio marito Renato, che mi ha sempre sostenuta nella gestione della famiglia, permettendomi di dedicarmi con grande disponibilità al lavoro».



L’Amministrazione comunale esprime alla dott.ssa Giusta un sincero ringraziamento per l’impegno, la professionalità e l’umanità dimostrate in tutti questi anni, augurandole un futuro sereno e ricco di nuove soddisfazioni.