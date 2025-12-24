“Cultura 0/6 crescere con cura” si merita il sostegno dalla Compagnia di San Paolo

Il progetto “Cultura 0/6 crescere con cura” presentato dal Comune di Cuneo insieme a Dispariteatro ha ottenuto un finanziamento di 45.000 euro del bando 2025 “Cultura per crescere” di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Cultura 0/6 Crescere con cura rappresenta un’esperienza innovativa di welfare culturale, rivolta alle famiglie con bambine e bambini nella fascia 0-6 anni. L’iniziativa riconosce la cultura, la bellezza e la partecipazione come elementi centrali dello sviluppo infantile e della coesione sociale e si propone di costruire una comunità educante capace di sostenere i processi di crescita attraverso azioni condivise tra soggetti culturali, educativi, sociali e sanitari.

Avviato nel 2022 come progetto sperimentale, Cultura 0/6 ha progressivamente consolidato una rete stabile di partner territoriali che comprende enti pubblici, associazioni, biblioteche, cooperative e istituzioni sanitarie, tra cui ASL CN1, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, il Coordinamento Pedagogico Territoriale e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC). Il progetto si è esteso progressivamente a diversi comuni del Sistema Bibliotecario Cuneese, sviluppando un modello che integra welfare, cultura e comunità.

L’iniziativa si basa sulla “ Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura ”, un documento redatto nel 2011 a Bologna da un gruppo di lavoro promosso da La Baracca – Testoni Ragazzi che ha coinvolto insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e genitori, e sul “ Manifesto del Sistema Infanzia ” nato nell’ambito di un processo partecipato avviato a Cuneo nel 2015 che ha visto l’adesione, oltre al Comune, di altri 15 soggetti tra nidi e scuole di infanzia pubblici e privati, enti locali, enti gestori, ASO, associazioni, cooperative.

“Siamo molto riconoscenti per questo contributo che ci consente di portare avanti un progetto in cui crediamo molto. Crediamo anche che sia il riconoscimento della qualità del nostro lavoro”, commenta l’Assessora alla cultura Cristina Clerico. “Diciamo sempre che la bellezza fa bene e unisce. Ed è importante poter regalare a tanti piccole e piccoli della città occasioni per sperimentare il bello. L’ambizione è di poter raggiungere attraverso le nostre reti sempre più famiglie in questa esperienza profondamente educativa”.

Per ulteriori informazioni: Cultura 0/6 • Biblioteca 0-18 • Cuneo Cultura

Per aggiornamenti sul progetto: pagina Facebook @culturazerosei