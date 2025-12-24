Cuneo, un nuovo spazio per i giovani: il campo da basket di Piazza II Reggimento Alpini sarà rimesso a nuovo

Un campo da basket rimesso a nuovo, nuove attrezzature sportive all’aperto e uno spazio pensato per incontrarsi, muoversi e stare insieme: è questo l’obiettivo dell’intervento di riqualificazione che interesserà il playground di Piazza II Reggimento Alpini, lungo corso Galileo Ferraris, all’interno di una area verde molto frequentata a Cuneo.

Oggi quell’area asfaltata di circa 365 metri quadrati, delimitata da una semplice recinzione e segnata dal tempo, è spesso poco utilizzata e talvolta esposta a situazioni di degrado. Diventerà invece un luogo riconoscibile, inclusivo e aperto, capace di attrarre soprattutto adolescenti e giovani, ma pensato per l’intera comunità del quartiere.

A finanziare il progetto, i 200 mila euro del progetto “Sport illumina” – che fa capo all’iniziativa del Ministero dello Sport, realizzata tramite Sport e Salute Spa – che il Comune di Cuneo si è aggiudicato nel mese di luglio. Ora la Giunta ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, predisposto dalla Società. Il bando prevedeva infatti che, attraverso una Convenzione, sia Sport e Salute a seguire le diverse fasi di realizzazione dell’intervento, sia per quanto riguarda la progettazione (che devono essere sottoposte all’Ente) sia per la realizzazione dell’intervento, fino al collaudo.

L’idea è quella di trasformare il playground in una vera e propria agorà contemporanea: non solo un campo sportivo, ma uno spazio pubblico flessibile, in grado di cambiare volto nel corso della giornata e delle stagioni, passando dal gioco libero allo sport organizzato, fino a diventare scenario per eventi culturali e momenti di socialità.

Al centro dell’intervento ci sarà una nuova piastra polifunzionale, ridisegnata attraverso una griglia geometrica che organizza gli spazi e le attività. I colori, scelti in continuità con il parco circostante, segnaleranno le diverse funzioni: un campo da basket 3×3 e un’area attrezzata per il calisthenics, accessibile a più fasce d’età. La superficie sarà realizzata in resina colorata e gomma antitrauma, migliorando sicurezza e comfort di utilizzo. Nel progetto sono previsti anche nuovi arredi urbani, sedute in calcestruzzo, illuminazione a LED alimentata da pannelli fotovoltaici e la realizzazione di setti in calcestruzzo pensati come “tele urbane” per murales e interventi di street art, offrendo ai giovani uno spazio di espressione creativa all’interno del contesto cittadino.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: l’area sarà complanare ai percorsi pedonali esistenti, senza barriere architettoniche, e pienamente fruibile da tutti. Il playground si inserirà così in modo naturale nel parco e nel sistema di percorsi ciclopedonali realizzati nel 2024, rafforzando il legame con le scuole e i servizi presenti nelle immediate vicinanze.

L’investimento complessivo è di 200 mila euro e i lavori avranno una durata stimata di circa un mese. Si prevede che i lavori possano svolgersi nella prossima primavera/estate. La manutenzione ordinaria e straordinaria del play ground sarà garantita per 6 anni dalla data di inaugurazione. L’accesso al play ground sarà libero e gratuito e potrà essere gestito con il coinvolgimento di associazioni territoriali.

“Con questo intervento, Cuneo guadagnerà non solo un impianto sportivo rinnovato, ma un nuovo spazio di comunità: un luogo dove il gioco, lo sport e l’incontro diventano strumenti di rigenerazione urbana e sociale”, sottolineano la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore Gianfranco Demichelis, che ha competenza per il verde e le aree gioco. “In quest’area di città abbiamo potuto portare a termine diversi interventi che ne hanno rinnovato la vivibilità. Con questo play ground si aggiunge un nuovo pezzo e ne siamo molto contenti”.