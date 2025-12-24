 / Attualità

Attualità | 24 dicembre 2025, 12:32

L’Amministrazione ringrazia i “Nonni Vigile” di Borgo San Dalmazzo

L’obiettivo dell’iniziativa è di garantire maggiore sicurezza davanti alle scuole negli orari di ingresso e uscita degli alunni

Giovedì 18 dicembre l’Amministrazione di Borgo San Dalmazzo ha voluto incontrare i volontari impegnati nel servizio dei “Nonni Vigile”, da anni attivo in città grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni di volontariato locale.

L’obiettivo dell’iniziativa è di garantire maggiore sicurezza davanti alle scuole negli orari di ingresso e uscita degli alunni. Attualmente il servizio è svolto presso il plesso di via Papa Giovanni XXIII (scuola dell'infanzia e primaria "Don Luciano") dai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE) e dai volontari dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI).

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai nostri “Nonni Vigile” – commenta la sindaca, Roberta Robbione -, che ogni giorno garantiscono sicurezza e attenzione davanti alle scuole della città. Il loro impegno volontario rappresenta un esempio concreto di senso civico e di cura verso la comunità. La loro presenza rassicura le famiglie, supporta il lavoro della Polizia Locale e contribuisce a creare un ambiente più sicuro per i nostri bambini. A nome dell’Amministrazione e dell’intera città, rivolgo a ciascuno di loro la nostra gratitudine per il servizio prezioso e silenzioso che svolgono con dedizione e responsabilità».

c.s.

