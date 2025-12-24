"Racconigi a Natale": è online la settima edizione del cortometraggio natalizio

È online la settima edizione del cortometraggio natalizio che torna a raccontare Racconigi attraverso immagini, silenzi e gesti che vanno oltre l’estetica delle feste.

Anche in questo 2025, il progetto conferma il suo percorso: usare il Natale come cornice per accendere una riflessione su ciò che spesso resta nascosto. Il tema scelto è quello dell’introspezione: un viaggio dentro quel “tutto bene” che pronunciamo quasi per riflesso, anche quando la realtà emotiva è ben diversa. Un’etichetta sociale, una risposta rapida, che spesso chiude la porta a domande più vere e a un ascolto autentico.

Il cortometraggio si sviluppa tra le strade illuminate di Racconigi e uno dei luoghi simbolo del Natale cittadino: Piazza Castello, che per la prima volta diventa palcoscenico narrativo grazie alla pista di pattinaggio. Proprio qui prende forma una coreografia intensa e carica di significato, affidata al pattinatore di danza sul ghiaccio Amedeo Bonetto, atleta racconigese di livello internazionale.

Bonetto, classe 2003, vanta un percorso sportivo di alto profilo: ha partecipato ai Junior Grand Prix di Osaka, Yerevan, Bangkok e Riga, conquistando risultati di rilievo, tra cui un quarto posto in Armenia. In categoria senior ha ottenuto il terzo posto al Budapest Trophy e ha preso parte ai World University Games. Parallelamente, nella specialità di gruppo ballet sur glace, ha raggiunto traguardi mondiali con il team francese: vicecampioni del mondo nella stagione 2022/2023 e campioni del mondo nella stagione 2023/2024. Accanto alla danza sul ghiaccio, la narrazione si intreccia con l’incontro di due ragazzi, protagonisti di un dialogo semplice ma carico di significato. Uno scambio che mette in luce quanto possa essere difficile esporsi, e quanto possa essere potente, invece, sentirsi f inalmente visti e ascoltati.

Il cortometraggio non offre risposte facili, ma lancia un messaggio chiaro: a volte basta poco. Una domanda fatta davvero, una presenza che resta, una parola detta con attenzione. Anche a Natale, quando tutto sembra luce e leggerezza, esistono silenzi che meritano spazio. Il progetto, sin dalla prima edizione è ideato, prodotto e finanziato da EP, che da sette anni realizza “Racconigi a Natale” come gesto di connessione con il territorio e la sua comunità, trasformando il linguaggio visivo in uno strumento di riflessione condivisa.

La regia è ancora affidata ad Ettore Paschetta: "Sono davvero orgoglioso di essere arrivato alla settima edizione di “Racconigi a Natale” , e inoltre, aver scoperto un talento sportivo di tale livello nella nostra città mi ha permesso di realizzare anche quest’anno un cortometraggio straordinario, che speriamo possa rappresentare un augurio speciale per tutti".

Il cortometraggio “Racconigi a Natale” 2025 è disponibile sui canali social di EP Creative Studio e su YouTube al link https://youtu.be/KgMoIY-eDyQ