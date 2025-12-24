Rifreddo, visitabile il Presepe meccanico nella chiesa parrocchiale

Anche quest’anno i volontari della parrocchia hanno allestito all’interno della chiesa “Maria Regina” di Rifreddo uno splendido presepe meccanico visitabile fino alla fine del mese di gennaio tutto i giorni dalle 9 alle 17, tranne durante le funzioni religiose. É stato inaugurato sabato 20 dicembre dopo la messa delle ore 16, alla presenza del parroco don Angelo Vincenti, del sindaco Elia Giordanino e di alcuni volontari che lo hanno realizzato.

Più nel dettaglio il presepe propone i quattro moneti della giornata, dall’alba alla notte, in cui è possibile ammirare numerose statue meccaniche tra cui il fabbro, i pastorelli con le pecore a riposare sotto il grande tronco, l’arrotino, la massaia che cuoce la polenta, il mercato, il pescatore sul ciglio del laghetto, oltre che Gesù bambino all’interno della mangiatoia. La Novità di quest’anno riguarda il castello del re Erode nel deserto in cui si possono ammirare le guardie sempre in movimento, oltre che numerose novità nelle luci, nelle musiche e nell’ambientazione.

“Ci tengo a ringraziare in prima persona - commenta il Sindaco Elia Giordanino - il parroco Don Angelo Vincenti, i volontari Walter Comollo, Gabriella Barra, Beniamino Pinna, Luigi Vitiello, Giuseppe Mustazzu e tutti coloro che hanno collaborato con loro per permettere la realizzazione anche quest’anno del fantastico presepe visitabile all’interno della parrocchia. Quella del presepe è una tradizione importante da mantenere nel tempo e sicuramente vedere la collaborazione della comunità nella realizzazione fa ben sperare”

Ricordiamo che la Santa Messa della Notte di Natale a Rifreddo sarà alle ore 23, animata dalla cantoria parrocchia con canti e suoni natalizi, unici per l’importante occasione. A seguire un caldo e dolce rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale e dal gruppo Alpini di Rifreddo.