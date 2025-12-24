Verzuolo ha festeggiato i neo diciottenni: consegnata la Costituzione e visita al nuovo Spazio Giovani

Nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre l’Amministrazione comunale di Verzuolo ha celebrato un appuntamento ormai tradizionale e molto sentito: la festa dedicata alle ragazze e ai ragazzi che nel 2025 hanno raggiunto la maggiore età.

La cerimonia si è svolta nella Sala del Consiglio comunale del Municipio, dove ai neo diciottenni è stata consegnata una copia della Costituzione italiana, simbolo dell’ingresso ufficiale nella comunità dei cittadini con diritti e doveri.

Un gesto carico di significato, pensato per sottolineare i valori fondanti della convivenza civile.

A portare il saluto dell’Amministrazione è stato il vicesindaco Mattia Quaglia, che ha voluto soffermarsi sul valore della maggiore età: “Con i diciott’anni è vero che si apre la strada ai diritti, ma si apre anche quella dei doveri, in tutti gli ambiti della vita. I neo diciottenni hanno molto nelle loro mani e devono interrogarsi su quale possa essere il loro contributo alla comunità”.

Durante l’incontro è stato anche fatto un resoconto delle numerose realtà associative presenti sul territorio, dal volontariato allo sport, fino alle iniziative culturali. “Verzuolo è ricca di associazioni, tante e belle – ha ricordato Quaglia – e può essere un impegno per i ragazzi chiedersi cosa possono fare per il proprio paese”.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre letto e commentato il primo articolo della Costituzione, dando vita a un vero e proprio momento di educazione civica. “La Costituzione non è qualcosa di generico o lontano – ha sottolineato il vicesindaco – ma un riferimento fondamentale e sempre attuale”.

L’iniziativa è proseguita allo Spazio Giovani di via Roma 39, con un rinfresco e un momento di confronto per raccogliere idee e proposte utili allo sviluppo del nuovo polo dedicato ai giovani. Proprio la consegna delle Costituzioni ha rappresentato il primo atto ufficiale che ha visto protagonista il nuovo Spazio Giovani, ricavato nella casa cantoniera dell’ex stazione ferroviaria.

Il centro, la cui inaugurazione ufficiale è prevista per l’inizio del 2026, è già stato visitabile dai ragazzi nel corso della giornata. A gestirlo sarà la cooperativa sociale “Proposta 80”, con cui il Comune collabora per rendere lo spazio sempre più accogliente e rispondente alle esigenze delle nuove generazioni.