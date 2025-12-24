 / Cronaca

Cronaca | 24 dicembre 2025, 14:53

Auto in fiamme a Magliano Alpi, ma fortunatamente senza conseguenze

Sui è sviluppato intorno alle 10.45 di questa mattina e dare l'allarme è stato lo stesso proprietario. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza

Immagine di repertorio

Incendio auto in via autostrada a Magliano Alpi nei pressi della rotonda che porta a Carrù. Squadra dei vigili del fuoco di Mondovì sul posto stamattina alle 10.45 per spegnere le fiamme. Nel giro di mezz'ora le operazioni si sono concluse con successo.

A dare l'allarme lo stesso proprietario dell'auto. Fortunatamente a parte l'auto danneggiata non si registra nessuna conseguenza o feriti.

