Incendio auto in via autostrada a Magliano Alpi nei pressi della rotonda che porta a Carrù. Squadra dei vigili del fuoco di Mondovì sul posto stamattina alle 10.45 per spegnere le fiamme. Nel giro di mezz'ora le operazioni si sono concluse con successo.
A dare l'allarme lo stesso proprietario dell'auto. Fortunatamente a parte l'auto danneggiata non si registra nessuna conseguenza o feriti.
In Breve
sabato 27 dicembre
venerdì 26 dicembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Cronaca | 24 dicembre 2025, 14:53
Auto in fiamme a Magliano Alpi, ma fortunatamente senza conseguenze
Sui è sviluppato intorno alle 10.45 di questa mattina e dare l'allarme è stato lo stesso proprietario. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza
Incendio auto in via autostrada a Magliano Alpi nei pressi della rotonda che porta a Carrù. Squadra dei vigili del fuoco di Mondovì sul posto stamattina alle 10.45 per spegnere le fiamme. Nel giro di mezz'ora le operazioni si sono concluse con successo.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?