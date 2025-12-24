Vive isolato nei boschi di Cortemilia: ritrovato un cittadino tedesco dato per disperso

Un cittadino tedesco, classe 1967, due anni fa aveva deciso di lasciare la Germania, vendendo la propria abitazione per acquistare una piccola casa immersa in una zona boschiva del comune di Cortemilia, scegliendo uno stile di vita essenziale e lontano dai centri abitati.

L’abitazione, priva di allaccio alla rete idrica, è dotata di un generatore di corrente e di pannelli solari che, all’occorrenza, forniscono energia elettrica e permettono anche l’utilizzo di una piccola lavatrice. L’uomo vive da tempo nel bosco senza un reddito stabile, una condizione che nel tempo gli ha reso impossibile sostenere alcune spese di base, tra cui la ricarica della scheda SIM del telefono cellulare. Il mancato pagamento ha portato al blocco della linea, interrompendo ogni comunicazione con la figlia residente in Germania.

Proprio l’assenza di notizie dal mese di agosto aveva allarmato la figlia, preoccupata per lo stato di salute del padre e per la solitudine in cui poteva trovarsi. La donna si è quindi rivolta alla Polizia tedesca che, attraverso i canali della Cooperazione Internazionale di Polizia, ha avviato le ricerche.

Nella giornata del 23 dicembre, i Carabinieri di Cortemilia, coordinati dalla Compagnia di Alba e attivati dalla Divisione S.I.RE.NE. del Servizio di Cooperazione Internazionale, sono stati incaricati di acquisire informazioni sull’uomo e, se possibile, di rintracciarlo per verificarne le condizioni di vita e rassicurare i familiari.

Le ricerche sono state organizzate tempestivamente e si sono concluse con il rintraccio dell’uomo all’interno della sua abitazione. Sorpreso dall’arrivo dei militari, li ha accolti con cordialità. I Carabinieri hanno subito constatato l’ordine e la pulizia della casetta e, dopo aver spiegato il motivo della loro presenza, hanno ascoltato il racconto della sua storia e della scelta di vivere a stretto contatto con la natura, nonostante le evidenti difficoltà economiche. L’uomo ha espresso rammarico per non essere riuscito a mantenere i contatti con la figlia.

I militari si sono immediatamente attivati per ristabilire la comunicazione tra padre e figlia, procurandogli una nuova SIM card. La situazione, che non presentava profili di disagio immediato né violazioni, è stata comunque segnalata al Comune di Cortemilia e ai Servizi sociali competenti, per un eventuale supporto futuro.