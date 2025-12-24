Formedil Cuneo: aperte le iscrizioni al triennio di formazione professionale edile

Formedil Cuneo annuncia l’avvio di un’attività di comunicazione dedicata alla promozione delle iscrizioni al triennio di formazione professionale della Scuola Edile, attivo presso la sede di Savigliano.

Formedil Cuneo è da anni un punto di riferimento per la formazione in ambito sicurezza rivolta ad aziende e lavoratori, e rappresenta anche una delleche offrono un percorso strutturato con concreti sbocchi occupazionali.

Il triennio di formazione professionale edile, finanziato dalla Regione Piemonte, è pensato per i ragazzi in possesso del diploma di scuola dell’obbligo e costituisce un’importante opportunità per acquisire competenze tecniche e costruire un futuro nel settore delle costruzioni. Al termine dei tre anni è previsto l’ingresso nel mondo del lavoro, in aziende artigiane o industriali, oppure la possibilità di proseguire gli studi attraverso un percorso dedicato per l’accesso al IV anno geometra.

Il percorso formativo prevede trasporto, pasti, divise, libri di testo e attrezzature gratuiti. Un altro elemento distintivo è il forte collegamento con le imprese del territorio, che garantisce reali opportunità di inserimento lavorativo al termine del triennio.

La presidente Elena Lovera, insieme al Consiglio di Amministrazione, ha sottolineato l’importanza di far conoscere in modo chiaro e accessibile queste opportunità alle famiglie e ai ragazzi chiamati a scegliere il proprio percorso formativo dopo la terza media.

Con questa iniziativa, Formedil Cuneo conferma il proprio impegno nel promuovere un sistema di formazione che unisce competenze, sicurezza e crescita professionale, valorizzando il settore edile come scelta concreta e ricca di possibilità per il futuro dei giovani.

Per maggiori informazioni: https://scuolaedilecuneo.it/