Peveragno, il “Natale in Contrada” cambia data ma non la magia

A Peveragno il Natale in Contrada non si ferma, ma si adatta per il maltempo: l’evento inizialmente previsto per oggi, mercoledì 24 dicembre, viene annullato, lasciando spazio a una nuova data pensata per permettere a tutti di vivere con calma l’atmosfera delle vie in festa. L’ambientazione resta quella suggestiva delle contrade addobbate, tra luci calde, scenografie a tema natalizio e la tradizionale accoglienza del paese.

Confermato l'appuntamento di sabato 27 dicembre 2025, a partire dalle ore 19, quando le strade torneranno ad animarsi con rievocazioni, presepe vivente e momenti di incontro. In programma ci sono le scenette che riportano in vita antichi mestieri, la possibilità di gustare prodotti tipici e di passeggiare tra le corti trasformate in un piccolo villaggio di Natale.

Resta confermato uno dei momenti più attesi: lo spettacolo dei fuochi d’artificio di venerdì 26 dicembre alle ore 22.30, che illuminerà il cielo sopra Peveragno regalando un colpo d’occhio speciale su case, tetti e vie storiche. L’appuntamento con le luci nel buio diventa così il ponte ideale tra la Vigilia “mancata” e la grande serata del 27, quando il Natale in Contrada potrà finalmente esprimere tutta la sua energia.