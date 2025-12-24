Un successo la prima edizione dello spettacolo musicale "Il Fantastico Viaggio di Stella C.” di Farigliano

Domenica 21 Dicembre, presso la sede della Pro Loco di Farigliano, si è svolta la prima edizione dello Spettacolo Musicale “Il Fantastico Viaggio di Stella C.” progetto pensato e voluto da alcuni genitori e concretizzatosi grazie alla collaborazione con gli insegnanti della Scuola Primaria di Farigliano e delle altre realtà presenti in Paese.

Una sala gremita di gente e tanti occhi lucidi per la commozione sono stati il segnale di una buona riuscita dell’evento.

Dopo i saluti iniziali della Dirigente dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi”, dott.ssa Elena Sardo, sul palco si sono alternati alcune voci di adulti solisti ed i bambini delle cinque classi della Scuola Primaria di Farigliano che hanno cantato, senza intoppi, alcuni brani gioiosi, natalizi e non,

supportati da un coro tutto al femminile, nato per l’occasione. Sullo sfondo, sul maxischermo prestato dal sig. Luigi, presente in sala (de il Cinema “MultiLanghe” di Dogliani), i video con immagini colorate e ricche di significato.

Stella C. – la protagonista – ha accompagnato con la sua voce profonda ed un po’ emozionata, tutti i presenti in un viaggio tra le emozioni, sospesa tra alcuni ricordi e tanti sogni da realizzare.

“Volevamo fosse un momento di Comunità, per la Comunità” ha esordito Elisa, una tra gli organizzatori “e a vedere da qui sul palco, ci sembra di esserci riusciti. Grazie di cuore a tutti quelli che, a vario titolo, in questi mesi, ci hanno accompagnato in questo percorso. Questa sera, qui, con tutti voi, abbiamo realizzato un piccolo sogno”.

Anche il Sindaco, Ivano Airaldi, ha concluso, ringraziando i presenti e gli organizzatori, sottolineando la bellezza e l’importanza di fare le cose insieme. Don Marco dice “ci avete radunato, per qualcosa di Speciale!”.

Per tutta la serata è stato attivo il Servizio Bar gestito dai volontari della Pro Loco, mentre il Gruppo Animatori della Parrocchia ha invitato i bimbi e genitori ad un simpatico selfie ricordo con la sagoma di Stella C.

Le offerte ricevute durante tutta la serata hanno superato quota 1000 Euro; appena coperte tutte le spese sostenute, l’intero importo rimasto verrà devoluto. Gli organizzatori sono già all’opera per individuare alcune proposte.

Lo spettacolo è stata l’occasione per trascorrere un buon tempo in prossimità delle festività natalizie; con un grande arrivederci al prossimo anno.



