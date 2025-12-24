Natale di solidarietà per i giovani di Forza Italia Cuneo

Lunedì scorso, 22 dicembre, si è svolta con grande partecipazione la raccolta alimentare promossa dal gruppo giovanile di Forza Italia Cuneo, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Natale solidale”, lanciata per sostenere concretamente le persone e le famiglie in difficoltà.

Numerosi cittadini hanno aderito con generosità, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e attenzione verso il prossimo, contribuendo alla raccolta di beni alimentari di prima necessità. Un segnale importante di solidarietà e vicinanza in un periodo dell’anno che richiama ai valori della comunità e dell’aiuto reciproco.

Il materiale raccolto è stato donato alla Croce Rossa di Cuneo, che provvederà alla distribuzione alle persone più bisognose del territorio, rafforzando così una collaborazione fondamentale con chi opera quotidianamente nel sociale.

“La risposta della cittadinanza è stata straordinaria – dichiara Chiara Allocco, segretaria del gruppo giovanile di Forza Italia Cuneo – e dimostra come, attraverso piccoli gesti, sia possibile fare la differenza”. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato e la Croce Rossa di Cuneo per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di impegno sociale e attenzione al territorio, confermando la volontà del giovanile di Forza Italia di essere presente non solo nel dibattito politico, ma anche nelle azioni concrete a sostegno della comunità.