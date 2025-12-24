 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 24 dicembre 2025, 15:20

Orchidea Real Estate Srl nuovo partner del Cuneo Volley

L’impresa edile di Peveragno, entra a far parte del mondo biancoblù

Orchidea Real Estate Srl nuovo partner del Cuneo Volley

Sotto l’Albero una nuova collaborazione per il Club cuneese, Orchidea Real Estate Srl impresa edile specializzata in bonifica amianto e coperture con sede a Peveragno

« Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con la società Cuneo Volley, una realtà che rappresenta valori nei quali la nostra azienda si riconosce pienamente: impegno, spirito di squadra, passione e costante ricerca dell’eccellenza. Crediamo fortemente nello sport come strumento di crescita, sia a livello umano che professionale, e riteniamo che la pallavolo incarni perfettamente principi quali collaborazione, rispetto e determinazione. Questa collaborazione nasce dalla volontà di sostenere un progetto sportivo solido e ambizioso, capace di valorizzare il territorio e di promuovere esempi positivi, soprattutto per i più giovani. Siamo certi che questa partnership rappresenterà un percorso di reciproca soddisfazione e crescita.» - Davide Schillaci, Amministratore di Orchidea Real Estate Srl.

La ditta ORCHIDEA nasce da una pluriennale esperienza nel settore edilizio, con l’obiettivo di offrire soluzioni concrete e affidabili per rivestimenti industriali e civili di ogni tipologia.

L’azienda si avvale di collaboratori qualificati e squadre di operai altamente specializzati, operando con mezzi propri e competenze consolidate, in grado di intervenire efficacemente su qualsiasi tipologia di copertura ed elemento edilizio.

ORCHIDEA si occupa inoltre della fornitura e posa di Sistemi Anticaduta Permanenti (Linee Vita), avvalendosi di tecnici altamente qualificati per la progettazione, l’installazione e la certificazione, garantendo al cliente finale soluzioni sicure, conformi alla normativa vigente e personalizzate.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium