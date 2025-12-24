Orchidea Real Estate Srl nuovo partner del Cuneo Volley

Sotto l’Albero una nuova collaborazione per il Club cuneese, Orchidea Real Estate Srl impresa edile specializzata in bonifica amianto e coperture con sede a Peveragno

« Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con la società Cuneo Volley, una realtà che rappresenta valori nei quali la nostra azienda si riconosce pienamente: impegno, spirito di squadra, passione e costante ricerca dell’eccellenza. Crediamo fortemente nello sport come strumento di crescita, sia a livello umano che professionale, e riteniamo che la pallavolo incarni perfettamente principi quali collaborazione, rispetto e determinazione. Questa collaborazione nasce dalla volontà di sostenere un progetto sportivo solido e ambizioso, capace di valorizzare il territorio e di promuovere esempi positivi, soprattutto per i più giovani. Siamo certi che questa partnership rappresenterà un percorso di reciproca soddisfazione e crescita.» - Davide Schillaci, Amministratore di Orchidea Real Estate Srl.

La ditta ORCHIDEA nasce da una pluriennale esperienza nel settore edilizio, con l’obiettivo di offrire soluzioni concrete e affidabili per rivestimenti industriali e civili di ogni tipologia.

L’azienda si avvale di collaboratori qualificati e squadre di operai altamente specializzati, operando con mezzi propri e competenze consolidate, in grado di intervenire efficacemente su qualsiasi tipologia di copertura ed elemento edilizio.

ORCHIDEA si occupa inoltre della fornitura e posa di Sistemi Anticaduta Permanenti (Linee Vita), avvalendosi di tecnici altamente qualificati per la progettazione, l’installazione e la certificazione, garantendo al cliente finale soluzioni sicure, conformi alla normativa vigente e personalizzate.