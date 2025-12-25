 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 25 dicembre 2025, 11:02

"Auguro ai saluzzesi un Natale sereno e un 2026 di nuove opportunità" [VIDEO]

Il sindaco di Saluzzo traccia un bilancio dell'anno trascorso e guarda al futuro con fiducia: "Insieme faremo ancora tante cose belle"

&quot;Auguro ai saluzzesi un Natale sereno e un 2026 di nuove opportunità&quot; [VIDEO]

Dal Comune di Saluzzo arrivano gli auguri di Natale del sindaco Franco Demaria, che al suo secondo Natale da primo cittadino condivide con i saluzzesi un messaggio di gratitudine e speranza. "È stato un anno intenso, abbiamo affrontato sfide complesse, chiuso progetti già iniziati e dato vita a quelli del futuro", sottolinea il sindaco, che esprime un ringraziamento speciale a chi ogni giorno lavora per il bene comune e si prende cura degli altri con passione e senso civico. Un bilancio positivo che guarda al futuro con fiducia: "Abbiamo ancora tanto da fare, ma sono convinto che con l'impegno di tutti cresceremo ancora".

GUARDA QUI IL MESSAGGIO E GLI AUGURI DI FRANCO DEMARIA:

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium