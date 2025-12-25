Il sindaco Gianni Fogliato ai braidesi: “Camminiamo insieme verso un sempre maggiore senso di comunità” [VIDEO]

Anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, in occasione del Natale si rivolge direttamente ai suoi concittadini con alcune riflessioni accompagnandole con gli auguri per le festività in corso. Lo sguardo volge al futuro e alle nuove sfide da affrontare uniti e partecipi per il bene comune e della città.

GUARDA NEL VIDEO GLI AUGURI DEL SINDACO FOGLIATO:



“Nel camminare nelle nostre vie – ha detto Fogliato - vedo tanti di voi spendersi nel far bene il proprio mestiere o le proprie scelte e questo mi carica ancora di più di responsabilità nei vostri confronti per le sfide che ci attendono importanti. Fra tutte la coesione sociale per dare il senso di comunità. A Natale ci scambiamo doni e auguri, ma il mio augurio è che cresca sempre più il sentirsi parte attiva di questa città e che si cammini insieme per farla crescere affinché nessuno rimanga indietro”.