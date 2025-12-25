Mondovì guarda al nuovo anno con entusiasmo, il sindaco Robaldo: "Ringraziamo tutti i nostri concittadini per la fiducia e la pazienza" [VIDEO]

Come tradizione anche per questo Natale i sindaci delle principali Città della Granda tracciano un breve bilancio dell'anno appena trascorso.

Un anno di lavoro, quello che sta per chiudersi a Mondovì, dove sono state poste le basi per importanti progetti che potranno prendere avvio nel corso del 2026.

"Si chiude un 2025 ricco di lavoro, soddisfazioni, ma anche difficoltà che cerchiamo di affrontare insieme - spiega il sindaco, Luca Robaldo -. Il nuovo anno vedrà concretizzarsi progetti come il percorso di riorganizzazione dell'edilizia scolastica nel rione di Piazza e confidiamo anche la posa della 'prima pietra' per il recupero della Cittadella, nonché la realizzazione del terzo lotto della tangenziale.

Colgo l'occasione per augurare, a nome mio e di tutta l'amministrazione, alla comunità monregalese i migliori auguri per un sereno Natale e un buon 2026. Ringraziamo tutti i nostri concittadini per la vicinanza e la pazienza che riservano all’amministrazione comunale".