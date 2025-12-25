Fossano, il sindaco Tallone tra bilanci e auguri: “Un ottimo 2025, speriamo di replicare nel 2026” [VIDEO]

Bilancio più che soddisfacente quello del Comune di Fossano per il 2025. A pochi giorni dalla fine dell'anno non può mancare lo spazio a bilanci e riflessioni su quanto fatto, sia sotto il profilo politico che amministrativo. E il sindaco Dario Tallone lo promuove a pieni voti.

GUARDA NEL VIDEO L'ANALISI DEL 2025 DEL SINDACO DARIO TALLONE:

“Sia a livello di Giunta che di Consiglio comunale - spiega Tallone - c'è coesione sui progetti per la città, dal sociale alle manifestazioni passando per lo sport sono diversi gli ambiti su cui si è concentrata l'Amministrazione in questi mesi e ci riteniamo soddisfatti dei risultati ottenuti. Speriamo di poter replicare lo stesso andamento performante anche per il 2026”.



E come ogni bilancio si accompagna agli auguri di buone feste ai fossanesi: “I miei auguri a tutti voi e alle vostre famiglie”, con la raccomandazione di acquistare nei negozi di vicinato per sostenere il commercio locale.