Mons. Cristiano Bodo ai fedeli: "Il Natale è riscoprire Dio che si è fatto uomo" [VIDEO]

Il vescovo di Saluzzo mons. Cristiano Bodo rivolge gli auguri di santo Natale ai fedeli e alla comunità diocesana, invitando a riscoprire il significato profondo della festa. È bello sentire nelle famiglie e tra la gente il profumo del Natale del Signore, ma spesso si rischia di dimenticare che il Natale non è solo un'occasione di incontri e celebrazioni, bensì il ricordo di Dio che si è fatto uomo e ha insegnato attraverso il Vangelo come vivere una vita felice e serena.

«Oggi più che mai occorre ritornare a Dio, a prendere tra le nostre mani il Vangelo perché sia veramente quella luce che riscalda la nostra vita e ci indica la via da percorrere», sottolinea Mons. Bodi. Un invito a riscoprire l'essenza del Natale come momento di comunione con il divino, di amore, di perdono e di reciproco aiuto. «Buon Natale a tutti di vero cuore», conclude il vescovo.

GUARDA QUI IL MESSAGGIO E GLI AUGURI DI MONS. CRISTIANO BODO: