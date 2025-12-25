Per questo Natale il vescovo di Cuneo-Fossano: “Gloria a Dio e pace in terra agli uomini che Dio ama” [VIDEO]

“Perché sia davvero Natale non facciamoci distrarre dal fermento di addobbi e luci, ma adoperiamoci per la pace già dal basso nella quotidianità”. Questo il messaggio del vescovo monsignor Piero Delbosco per i nostri lettori e per i fedeli della Diocesi Cuneo-Fossano.



Le sue parole richiamano quelle riportate nel Vangelo e nella Bibbia. Per formulare i suoi auguri Delbosco cita “Gloria a Dio e pace in terra agli uomini che Dio ama” ricordandone l'attualità e il suo significato. In questo si racchiude anche il senso del Natale in cui ritrovarsi. Ricorda la nostra provenienza, per cui siamo venuti al mondo secondo volontà del Signore attraverso i nostri genitori, ma per cui allo stesso tempo si ha la responsabilità di mantenere l'armonia terrena e la pace.



Principi guida che valgono per tutti a prescindere dalla religione.



