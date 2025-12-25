A Rifreddo la magia del Natale ha unito la comunità: grande partecipazione agli eventi natalizi di Giovani di Turno ETS

A Rifreddo è arrivata l’atmosfera del Natale, ricca di sorrisi, condivisione e partecipazione, grazie al ciclo di iniziative natalizie promosso da Giovani di Turno ETS. Tre appuntamenti, tra fine novembre e dicembre, hanno trasformato il paese in uno spazio di incontro, creatività e calore, rafforzando il senso di comunità e rendendo l’atmosfera natalizia ancora più viva e sentita.

Il Rifreddo Christmas Lab, svoltosi il 29 novembre presso il Rifreddo Landscape Lab, ha aperto il calendario con un pomeriggio ricco di entusiasmo.

Bambine, bambini, famiglie e volontari hanno partecipato alle letture animate natalizie e ai laboratori creativi, dando vita a decorazioni realizzate insieme e condividendo una merenda che ha favorito l’incontro e il dialogo tra generazioni. Un momento semplice ma prezioso, capace di creare legami e di accendere lo spirito del Natale.

L’8 dicembre è stata la volta della Fiaba natalizia a Rifreddo, una passeggiata animata che ha coinvolto attivamente la comunità, attraversando alcuni dei luoghi simbolo del paese. Guidati dai professionisti di Vesulus e Magic Bus, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza immersiva, resa ancora più speciale dalla merenda offerta dalla Protezione Civile ANA, dalla visita di Babbo Natale e dalla partecipata accensione dell’albero di Natale in Piazza della Vittoria. Un evento che ha riunito persone di tutte le età, rafforzando il senso di appartenenza e di cura per il territorio.

Il ciclo di appuntamenti si è concluso il 21 dicembre con la proiezione natalizia di “Mamma ho perso l’aereo”, un grande classico capace di coinvolgere grandi e piccoli. Il Rifreddo Landscape Lab si è riempito di risate, emozioni e convivialità, accompagnate da una merenda e dalla cioccolata calda offerta dal Gruppo Alpini di Rifreddo.

Queste iniziative hanno dimostrato come la cultura, il gioco e la condivisione possano “fare bene” alla comunità, creando occasioni di incontro autentico e contribuendo a rendere Rifreddo un luogo ancora più vivo, inclusivo e partecipato. La risposta positiva della cittadinanza conferma il valore di eventi pensati per e con il territorio, capaci di generare benessere, relazioni e un forte senso di comunità.

Per iscriversi alle attività e rimanere aggiornati su tutte le attività dell’associazione, è possibile scrivere a giovaniditurno@gmail.com, o unirsi alla community Instagram [@giovaniditurno] o WhatsApp attraverso il link disponibile sulla pagina Instagram.