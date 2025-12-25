Piano neve per l'allerta meteo: la lista dei treni cancellati da RFI

In base al bollettino meteo emesso dalla Protezione Civile, domani, Giovedì 26.12 (Festivo) verrà attivato il "Piano Neve e Gelo" di RFI in coordinamento con la Regione Piemonte.
*Lista dei treni cancellati il 26/12/2025 per allerta meteo*
Relazione *Fossano-Cuneo-Limone*
* 11221 Fossano 09:25 - Limone 10:28 - cancellato intero percorso per allerta meteo gialla.
* 11224 Limone 11:32 - Fossano 12:35 - cancellato intero percorso per allerta meteo gialla.
* 11229 Fossano 13:25 - Limone 14:28 - cancellato intero percorso per allerta meteo gialla.
* 11232 Limone 15:32 - Fossano 16:35 - cancellato intero percorso per allerta meteo gialla.
Gli altri treni circolano regolarmente.
*Lista dei treni circolanti il 26/12/2025*
Relazione *Fossano-Cuneo-Limone*
- 11211 Cuneo 05:50 - Limone 06:28 - Circola regolarmente.
- 11212 Limone 06:40 - Cuneo 07:19 - Circola regolarmente.
- 11213 Fossano 07:25 - Limone 08:28 - Circola regolarmente.
- 11218 Limone 09:32 - Fossano 10:35 - Circola regolarmente.
- 11225 Cuneo 11:50 - Limone 12:28 - Circola regolarmente.
* 11228 Limone 13:32 - Fossano 14:35 - Circola regolarmente.
* 11233 Fossano 15:25 - Limone 16:28 - Circola regolarmente.
* 11236 Limone 17:32 - Fossano 18:35 - Circola regolarmente.
Relazione *Cuneo-Ventimiglia*
* 22952 Ventimiglia 06:18 - Cuneo 09:19 - Circola regolarmente.
* 22955 Cuneo 06:41 - Ventimiglia 09:21 - Circola regolarmente.
* 22953 Cuneo 08:41 - Ventimiglia 11:21 - Circola regolarmente.
* 22956 Ventimiglia 10:39 - Cuneo 13:19 - Circola regolarmente.
* 22959 Cuneo 14:41 - Ventimiglia 17:33 - Circola regolarmente.
* 22958 Ventimiglia 16:20 - Cuneo 19:19 - Circola regolarmente.
* 22957 Cuneo 17:15 - Ventimiglia 20:03 - Circola regolarmente.
* 22964 Ventimiglia 18:41 - Cuneo 21:19 - Circola regolarmente.
_Maggiori informazioni su https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html e su viaggiatreno.it_
In Breve
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Viabilità | 25 dicembre 2025, 19:04
Piano neve per l'allerta meteo: la lista dei treni cancellati da RFI
In particolare, saltano alcune corse tra Fossano e Limone
In base al bollettino meteo emesso dalla Protezione Civile, domani, Giovedì 26.12 (Festivo) verrà attivato il "Piano Neve e Gelo" di RFI in coordinamento con la Regione Piemonte.