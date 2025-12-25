Derby da Boxing Day: Honda Cuneo Granda Volley ospita Monviso

Dopo la sconfitta esterna contro Scandicci, la Honda Cuneo Granda Volley fa il proprio ritorno in campo nel Boxing Day di Serie A1 Tigotà. Al Palazzetto dello Sport di Cuneo il 26 dicembre va in scena il derby contro la Wash4Green Monviso Volley, in diretta dalle 17 su VBTV.

Le biancorosse arrivano dal doppio big match contro Conegliano e con Scandicci, mentre Monviso è reduce dalla vittoria su Perugia. Entrambe le squadre arrivano al derby con cinque vittorie, ma le Pinelle hanno giocato una partita in più.

“Tornare a casa per questa partita sarà una grandissima emozione – ha commentato François Salvagni alla vigilia della sfida – Sarà fondamentale per entrambe le squadre, con loro che arrivano dalla bella vittoria contro Perugia, mentre noi dalla vittoria con Macerata e da due belle prestazioni contro le due squadre più forti del mondo. Da domani in poi iniziano i match da dentro o fuori, saranno sei finali consecutive. Siamo pronte e siamo cariche perché sappiamo che il palazzetto sarà il settimo uomo in campo per affrontare questa parte importante di campionato”.