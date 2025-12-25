SUPERLEGA / Boxing Day di Santo Stefano: Cuneo a Modena per una sfida che sa di storia

Turno infrasettimanale di campionato per la SuperLega e, come da tradizione, a Santo Stefano va in scena il “Boxing Day”, appuntamento capace ogni anno di richiamare il grande pubblico e di riempire i palazzetti di tutta Italia nel pieno delle festività natalizie.

Per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà un Natale in viaggio. Un pranzo veloce e poi la partenza verso Modena, dove domani, venerdì 26 dicembre, la squadra allenata da Matteo Battocchio affronterà i padroni di casa della Valsa Group in uno dei match più affascinanti del turno.

Le due formazioni si sono già incrociate nella gara di andata, domenica 23 novembre, al palazzetto di San Rocco Castagnaretta. Fu una vera e propria battaglia sportiva, conclusa soltanto al tie break con la vittoria degli emiliani. Memorabile l’andamento del quarto set: infinito, emozionante, trascinato dai 3.500 del palasport e chiuso da Cuneo sul 36-34, in uno dei parziali più spettacolari della stagione.

Quella tra Cuneo e Modena è una classicissima della pallavolo italiana, una rivalità che ha segnato la Serie A1 fino al 2014, anno della chiusura di Piemonte Volley. Fino ad allora le due squadre si sono affrontate 71 volte nel massimo campionato, con un bilancio praticamente in equilibrio: 36 vittorie per Modena e 35 per Cuneo. L’ultimo incrocio “storico” risale al 23 marzo 2014 al PalaBreBanca, vinto 3-0 da Casa Modena: in campo, da opposto piemontese, c’era Alberto Casadei, oggi direttore sportivo gialloblù.

Numerosi gli episodi rimasti nella memoria degli appassionati: dalla vittoria di Cuneo per 3-1 nella stagione 1990-1991, alle dodici sfide playoff tra il 1992 e il 2012, fino alla Supercoppa 2002, quando i piemontesi espugnarono il PalaPanini con un secco 3-0 ai danni di una Modena fresca campione d’Italia. Anni di successi, scudetti e campioni, con figure simbolo come Velasco, De Giorgi, Giani e tanti doppi ex che hanno alimentato una rivalità diventata leggenda.

Una storia che continua a vivere anche oggi, alimentata dal ritorno in A1 dei piemontesi targati Cuneo Volley e naturalmente dalla passione di due piazze che non hanno mai smesso di crederci.

E come sempre, a rendere speciale la sfida, non mancherà il calore del pubblico: saranno circa 150 i tifosi e gli appassionati cuneesi pronti a seguire la squadra fino a Modena.