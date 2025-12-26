Addio a Domenico Montevecchi, l’anima del Giardino botanico di Villa Bricherasio

Saluzzo dice addio a Domenico Montevecchi, scomparso all’età di 86 anni. Ex responsabile del Giardino botanico di Villa Bricherasio, in via Bodoni, Montevecchi è stato per oltre vent’anni l’anima e il cuore di un luogo che ha saputo conquistare fama ben oltre i confini nazionali. Appassionato aveva tenuto in vita il parco, restituendo ai visitatori la sua arte e il suo sapere.

Il giardino, aperto al pubblico nel 2000, è diventato nel tempo una meta di riferimento per appassionati, studiosi e visitatori provenienti da tutta Europa. Le grandi riviste internazionali di giardinaggio e botanica gli hanno dedicato numerosi servizi, affascinate dall’originalità delle scelte progettuali e dalla straordinaria competenza del suo creatore. Erano circa 12 mila metri quadrati divisi in tre distinte zone fito-climatiche, migliaia di piante e specie (oltre 3500) dalle rose alle ninfee giganti dell’Amazzonia, cromatismi che viravano ad ogni stagione, scorci studiati inquadrando il paesaggio. Un piccolo paradiso in città, capace di offrire scenari sempre diversi e suggestivi.

“Non facciamo polemiche. La risposta è semplice: sono anziano. Sono gli anni la motivazione principale della chiusura, anche se un po' di delusione c’è. E qualche aspettativa l’avrei avuta" , così aveva commentato la sofferta decisione di chiudere. Il 15 ottobre 2023, in un autunno insolitamente caldo e ancora ricco di fioriture, il giardino aveva vissuto il suo ultimo giorno di apertura. Una chiusura sofferta, dettata dall’età, che Montevecchi aveva affrontato con lucidità ma anche con la consapevolezza che quell’opera, costruita in decenni di lavoro paziente e appassionato, rischiava di andare perduta.

Con la sua scomparsa non se ne va soltanto un esperto giardiniere, ma un visionario capace di trasformare un’area verde in un laboratorio vivente di bellezza, ricerca e armonia tra uomo e natura. Un’eredità culturale e botanica che Saluzzo difficilmente potrà dimenticare.

Lascia la moglie Silvia Paschetta, la figlia Enrica con il marito Marco Bonetto e la sorella Rosa.



Oggi, venerdì 26 dicembre, alle 18 sarà recitato il Santo Rosario nella chiesa San Bernardino in Saluzzo e domani, sabato 27, alle 15,30 i funerali.