Quattro nuovi nati a Cigliè, il piccolo comune senza asili e scuole che le famiglie scelgono per crescere i propri figli

Un comune piccolo, ma dal cuore grande.

A Cigliè, borgo del Monregalese che conta meno di duecento abitanti, quest'anno sono stati ben quattro i nuovi nati, un vero record considerando che, dal 2018 al 2021, in paese non si erano verificate nascite.

Negli ultimi anni il trend si è invertito e sempre più coppie di giovani hanno scelto di restare, tornare o trasferirsi in questo piccolo comune dove non ci sono asili, scuole o particolari servizi, ma la gente è cordiale e si vive bene, con tutti i servizi a pochi chilometri.

Nel 2025 il Comune ha accolto Azzurra, Camilla, Giacomo e Giulia.

[Azzurra Urgese, nata a gennaio 2025 con mamma Monica, papà Daniele e il fratello Dominik]

"A gennaio - racconta con orgoglio il sindaco, Adriano Ferrero - Dominik ha potuto abbracciare la sorellina Azzurra che ha ufficialmente inaugurato il 2025. Agnese e Pietro hanno invece atteso l'arrivo dell'autunno per poter dare il benvenuto rispettivamente alla sorellina Camilla e al fratellino Giacomo; Giulia si è invece fatta attendere sino a dicembre dalla sorella maggiore Martina.

L'attesa di questi bambini ha rallegrato non solo le rispettive famiglie, ma l'intera comunità ciglieese. Lo spopolamento delle nostre vallate, l'esiguo numero di nascite e l'innalzamento dell' età media dei residenti è un tema attuale, questi lieti eventi infondono però fiducia".

[Camilla Peisino, nata a ottobre, con la mamma Alessandra, il papà Fabrizio e la sorella Agnese]

[Giacomo Borio con la mamma Elisa, il papà Gianluca e il fratello Pietro]

"Oggi - aggiunge il primo cittadino - rincorriamo le comodità, concatenate forse alla frenesia a cui ormai ci siamo abituati, a Cigliè non ci sono asili, scuole, negozi, ma c'è un intero territorio da vivere, colmo di valori, tradizioni e serenità, ci sono famiglie di giovani come queste che hanno riscoperto una casa, acquistato un nuovo fabbricato o ne hanno ristrutturato uno per formare un nuovo nucleo famigliare".

Asili nido, scuole dell'infanzia e primaria sono facilmente raggiungibili nei territori limitrofi di Niella Tanaro e Bastia Mondovì anche grazie a convenzioni e accordi in atto che offrono il rispettivo trasporto scolastico, così come avviene per le scuole medie presenti a Murazzano, i pullman di linea permettono poi l'accesso alle scuole superiori.

[Giulia Griseri con la mamma Elena, il papà Nicola e la sorella Martina]

"I bambini e ragazzi - concludere Ferrero - qui hanno a disposizione spazi liberi per giocare, svagarsi, solcare le strade sicure con le biciclette, divertirsi nell'impianto sportivo ecc, sicuramente le difficoltà ci sono, non possiamo sapere se in un futuro Azzurra, Camilla, Giacomo e Giulia decideranno di dare vita a nuove residenze, abbiamo però la certezza che i loro genitori qui potranno dare loro delle solide radici, utilizzando servizi che noi come amministrazione siamo invogliati e spronati a mantenere, migliorare e implementare. Concludo rinnovando un caloroso benvenuto ai nuovi nati, a titolo personale, della civica amministrazione che ho il piacere di rappresentare e di tutta la comunità ciglieese. Colgo inoltre l'occasione per porgere cordiali auguri di buone feste e di un prosperoso 2026".