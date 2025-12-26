Ismea Più impresa, Bergesio (Lega): “50 milioni per giovani e donne”

“Dal 19 dicembre si è aperta una finestra fondamentale per il consolidamento ed il rilancio del nostro comparto primario. Con la misura ‘Più Impresa’, la Lega e il Governo confermano l'impegno nel sostenere chi sceglie di investire sulla terra. Mettiamo a disposizione 50 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale e l’innovazione, permettendo a giovani e donne di subentrare in aziende agricole o di potenziare realtà già esistenti con piani di investimento fino a 1,5 milioni di euro. Non si tratta solo di aiuti, ma di una strategia precisa per rendere il Made in Italy sempre più competitivo e moderno”.

Lo dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega, annunciando l’apertura del portale ISMEA per la misura “Più Impresa”.



“Questa misura – prosegue Bergesio – è un pilastro per chi vuole fare impresa seriamente, combinando mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto per abbattere le barriere del credito. Finanziamo l'acquisto di terreni, macchinari di ultima generazione, innovazione digitale e sostenibilità energetica. È un invito concreto a trasformare le idee in realtà aziendali solide. Invito gli interessati a procedere subito con la preconvalida delle domande sul portale ISMEA, passaggio obbligatorio per accedere a queste importanti agevolazioni”.



I beneficiari della misura sono micro, piccole e medie imprese agricole (ditte individuali o società) composte da giovani tra i 18 e i 41 anni non compiuti; donne (senza limiti di età specifica, oltre la maggiore età).



Vengono finanziati investimenti fino a 1,5 milioni di euro in caso di subentro (imprese attive da meno di 6 mesi che rilevano un'azienda agricola attiva da almeno 2 anni), o ampliamento: (imprese attive da almeno 2 anni che intendono migliorare la competitività).

Le spese ammissibili sono opere agronomiche, miglioramento fondiario, edilizia rurale, macchinari nuovi, impianti informatici e acquisto terreni (fino al 10% del progetto).

Le agevolazioni includono mutuo a tasso zero fino al 60% della spesa (durata 15 anni); contributi a fondo perduto fino al 35% della spesa.



Le tempistiche e modalità:

⁃ preconvalida (obbligatoria): dal 19 dicembre 2025 al 27 febbraio 2026.

⁃ convalida (presentazione effettiva): dal 17 febbraio 2026 al 27 febbraio 2026.



Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di convalida. È necessaria la firma elettronica in modalità PAdES.

Per informazioni tecniche sul bando: urp@ismea.it