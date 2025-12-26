Otto quadrette al bocciodromo dell’Auxilium Saluzzo

Il fine anno, risulta sempre suggestivo e particolarmente impegnativo, per la Bocciofila Auxilum Saluzzo con la disputa della 16esima edizione del Memorial Giovanni Conti. La kermesse del volo a quadrette, si terrà martedi 30 dicembre a partire dalle ore 8,30.

La competizione, in memoria di una figura importante del sodalizio saluzzese, come appassionato, socio,giocatore, ma in modo particolare storicamente grande sponsor, con l’azienda Petrolnafta.

Otto le formazioni che si daranno battaglia per conquistare l’importante memorial. Tra le quattro quadrette di casa, c’è il team sponsorizzata dalla Petrolnafta che scenderà in campo con Daniele Grosso, Nicolò Buniva, Marco Capello e Gianni Chiappero. Completano il tabellone della formazioni partecipanti, Aostana, Brb Ivrea, Perosina e Pozzo Strada Torino.

Nella passata edizione, ci fu il trionfo della quadretta torinese del Pozzo Strada, con con Pierluigi Luciano,Simone Faustini,Gianni Strocco e Claudio Franco vincitori per 8 a 7,nei confronti della quadretta di casa della formazione di casa, formata da Maria Grazia Lingua, Luca Baccino,Loris Castellino e Luca Baccino.

Il via alla competizione boccistica, che è sempre stata seguita da numerosi appassionati, a partire dalle ore 8,30 per la fasi eliminatoria, e proseguire nel corso della giornata.

La finale,si terrà alle ore 21,con la presenza del figlio Gianfranco, accompagnato dai familiari, del compianto Giovanni Conti.