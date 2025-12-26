VOLLEY A1F / Cuneo-Monviso 3-1, Salvagni: "Abbiamo giocato una pallavolo straordinaria" [VIDEO]

Ultima partita dell'anno e bella vittoria per la Honda Cuneo Granda Volley, che si aggiudica per 3-1 il derby del Boxing Day contro la Wash4green Monviso Volley.

Non solo un derby, ma un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza: un appello a cui le Gatte hanno risposto presenti. Sulla scia delle belle sensazioni avute con Conegliano e Scandicci, le biancorosse sono infatti scese in campo con grinta e determinazione, pronte a dar vita a uno grande spettacolo per tutti i tifosi presenti.

Ieri pomeriggio al Palazzetto è giunta una bella cornice di pubblico, con oltre 2000 spettatori presenti, che hanno tifano, urlato e sofferto assieme alle Gatte, emozionandosi su ogni pallone.

Seppur con una panchina ridotta, con Marring ancora out e Pritchard a casa con l'influenza, le cuneesi hanno stretto i denti e tirato fuori le unghie, aggiudicandosi 3 punti preziosi, che le proiettano ora al decimo posto con 17 punti, a +5 dalla zona retrocessione ma a -3 dalla settima posizione.

Una partita dai tanti volti, ma con un solo epilogo, il graffio delle Gatte. Un primo set combattuto, due parziali conquistati imponendo gioco e ritmo e un'altalena di emozioni nel quarto, con Monviso in fuga fin da subito. Sul 18-22, la partita sembrava quasi al tie break, ma le Gatte hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e trascinate da uno straordinario turno al servizio di Rivero, con ben 3 ace consecutivi, hanno pareggiato e allungato 23-22, per poi vincere 25-23.

"Un'atmosfera straordinaria, oggi ci ha dato un'energia incredibile. Abbiamo giocato quattro set straordinari" ha commentato coach Salvagni a fine partita.

"Stasera abbiamo visto i frutti di tutto il lavoro che stiamo facendo, la squadra c'è".

"Abbiamo fatto una partita molto bella, era un po' che non giocavamo così" concorda la schiacciatrice cubana Jessica Rivero, premiata MVP della partita. Per lei una bella prestazione, con 11 punti messi a segno, di cui 4 ace e 2 muri.

"Sono molto contenta, abbiamo giocato tutte bene, abbiamo difeso e coperto tantissimo, sono quei palloni che non ti danno punti ma ti gasano tanto" conclude.

Ora le Gatte hanno finalmente il tempo di tirare il fiato dopo questo tour de force di 3 incontri in sei giorni. La prossima partita sarà infatti nell'anno nuovo. Il 3 gennaio le biancorosse saranno a Perugia per giocare un altro match fondamentale. Appuntamento quindi a sabato prossimo. Fischio di inizio alle 20:30.