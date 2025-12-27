Colle della Maddalena: operazioni di disgaggio preventivo delle valanghe in corso [FOTO E VIDEO]

Sono attualmente in corso le operazioni di disgaggio preventivo delle valanghe al Colle della Maddalena, sul confine di Stato, finalizzate a garantire la sicurezza del transito lungo la viabilità transfrontaliera.

Si è conclusa la prima fase di intervento, che ha previsto l’ispezione dei tecnici specializzati e il sorvolo dell’area con l’elicottero, durante la quale si sono verificati i primi distacchi controllati. A questa seguirà una seconda fase, con ulteriori operazioni di disgaggio e verifiche puntuali delle condizioni dei versanti innevati.

Già ieri, venerdì 26 dicembre, il tentativo di avviare le operazione ma le condizioni meteo avverse non consentito all'elicottero di sollevarsi rinviando ad oggi. A seguire le operazioni anche l'onorevole Monica Ciabutto e sindaco di Argentera, insieme ad Anas e ai carabinieri della stazione locale.

La riapertura al transito veicolare potrà avvenire solo dopo il trascorrere di 24 ore dalla conclusione delle attività, in assenza di nuovi movimenti nevosi, e una volta accertata la completa stabilità dei pendii interessati.