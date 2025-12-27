Costigliole Saluzzo investe sulla scuola dell’infanzia: 200 mila euro per rinnovare gli spazi esterni

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, l’amministrazione di Costigliole Saluzzo ha approvato lo stanziamento di 200 mila euro destinati alla riqualificazione della scuola dell’infanzia, con particolare attenzione agli spazi esterni della struttura.

Il provvedimento è passato con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, ad eccezione di una sola astensione, confermando un’ampia condivisione sull’importanza dell’intervento.

Le risorse, provenienti dall’avanzo di amministrazione e quindi interamente da fondi comunali, permetteranno di rinnovare completamente il giardino e le aree esterne dell’asilo, struttura pubblica di competenza del Comune.

Il progetto prevede la posa di pavimentazioni antitrauma, l’installazione di nuove giostrine e parchi giochi, oltre al rifacimento delle recinzioni e dei muri perimetrali.

Un insieme di opere pensate per garantire maggiore sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi, rendendoli più adeguati alle esigenze dei bambini e delle attività educative.

“I bambini sono il futuro della nostra comunità – è il messaggio condiviso dall’Amministrazione costigliolese – e offrire loro un ambiente sempre più curato e sicuro è motivo di grande soddisfazione”.



