Domenica 11 gennaio la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ad Alba

Prosegue il viaggio della Fiamma Olimpica verso il braciere dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Diretta a Torino, dopo aver toccato Bra e La Morra, la Fiamma passerà domenica 11 gennaio 2026 anche dalla città di Alba, dando l’opportunità a tutti i cittadini di condividere i valori Olimpici e sportivi di questo tradizionale rito.

Il percorso albese della trentacinquesima tappa prevede: alle 9:30 ritrovo in piazza Sarti e partenza del corteo lungo viale Torino, piazza Garibaldi, via Cavour e piazza Risorgimento. Il tempo per una veloce sosta sotto il Palazzo comunale per i saluti del Sindaco e le foto di rito, e la fiamma, alzata al cielo dai dieci tedofori selezionati dal Comitato organizzatore, ripartirà lungo via Vittorio Emanuele, piazza Michele Ferrero, via Alberione e corso Michele Coppino, per la sosta conclusiva di una trentina di minuti presso l’Eni Station (presenting partner del viaggio della Fiamma Olimpica).

I dieci tedofori verranno accompagnati dalle autorità cittadine e dai rappresentanti del mondo sportivo albese. Lungo il tragitto gli sponsor distribuiranno gadgets a tema olimpico.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi commentano: «La Città di Alba accolse la fiaccola dei XX Giochi Olimpici di Torino 2006 e fu allora un momento di grande emozione. A distanza di vent’anni, la Fiamma tornerà ad illuminare e riscaldare le vie cittadine, portando simbolicamente con sé i valori olimpici di pace, fratellanza e fair play. Invitiamo i cittadini e tutte le associazioni sportive a partecipare numerosi, sostando lungo il tracciato (https://share.google/GZI75WsPx4imVU2V5) per salutare i tedofori e accompagnarli con entusiasmo nella loro staffetta verso l’inaugurazione dei Giochi Invernali prevista per il 6 febbraio.»