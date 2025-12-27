Valdieri cardioprotetta, dalle parole ai fatti: il 29 dicembre serata dedicata al primo soccorso

Non basta installare la tecnologia; occorre saperla usare. Con questo spirito, il Comune di Valdieri compie un ulteriore passo in avanti nel suo ambizioso progetto di sicurezza sanitaria.

Dopo l’annuncio del completamento della rete di cardioprotezione territoriale – che conta oggi 9 defibrillatori semiautomatici (DAE) strategicamente posizionati tra il centro e le frazioni – è tempo di passare alla formazione dei cittadini.



Il prossimo 29 dicembre, presso il Salone "Alberto Bianco" (Piazza Regina Elena 30), si terrà una serata informativa dedicata alle tecniche di primo soccorso e all’utilizzo del DAE.



Dalla teoria alla pratica

L’iniziativa nasce dalla collaborazione consolidata con l'Associazione Battikuore e risponde alle recenti linee guida dell’European Resuscitation Council (ERC). Come sottolineato dalla Vicesindaca Sharon Giraudo, infermiera di professione: "La sopravvivenza in caso di arresto cardiaco dipende dalla velocità d'intervento. Avere il defibrillatore a pochi metri è inutile se non c'è qualcuno pronto a prenderlo e ad agire."

L’evento di fine dicembre mira proprio a questo: abbattere la paura del "non sapere cosa fare" e trasformare ogni residente o visitatore in un potenziale soccorritore.



Un percorso iniziato con la solidarietà

La serata del 29 dicembre rappresenta il culmine di un percorso virtuoso alimentato da eventi come la "Cena del Cuore" e le due edizioni di "Passi nel Kuore". Grazie alla memoria di chi non c’è più e al contributo di grandi campioni dello sport, Valdieri è oggi un esempio per le valli cuneesi.



Dettagli dell'incontro e come partecipare

L’incontro è aperto a tutti – giovani, anziani, commercianti ed escursionisti – perché l'emergenza non sceglie dove colpire.

Data e ora: 29 dicembre dalle ore 20:45 alle ore 22:30

Luogo: Salone Alberto Bianco, Piazza Regina Elena 30, Valdieri.

Contenuti: Tecniche di rianimazione cardiopolmonare e simulazione d'uso del DAE.

Preadesione: È gradita la conferma della partecipazione per agevolare l'organizzazione al numero WhatsApp 376 204 4987.



"La sicurezza della nostra comunità passa dalla conoscenza," ribadisce il vicesindaco Giraudo Sharon "Partecipare a questa serata non è solo un atto di apprendimento, ma un grande gesto di civiltà e amore verso il prossimo.".