 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 27 dicembre 2025, 13:03

Savigliano: atto vandalico in Oasi Giovani, devastata la roulotte dei bimbi [FOTO]

Ignoti si sono introdotti nel parco di palazzo Longis, l'ente ha sporto denuncia

Atto vandalico nel parco di palazzo Longis di Oasi Giovani, a Savigliano. 

Nelle scorse notti, ignoti si sono introdotti nel giardino della struttura ed hanno devastato una roulotte che l'ente teneva in quell'area in attesa di farne una struttura giochi per bambini. Sono stati spaccati tutti i vetri e sono stati scaraventati e sparsi i giochi dei piccoli che si trovavano nell'area esterna. 

Oasi Giovani ha sporto denuncia contro ignoti, i quali hanno violato la proprietà privata passando dal cancello sul retro.

«Un gesto vile che ci lascia con l'amaro in bocca – commenta il presidente di Oasi Gianfranco Saglione –. La roulotte ci era stata donata da una famiglia di Savigliano: l'avevamo recentemente “svuotata” ed era prossima all'allestimento per farne una casetta o un angolo giochi a disposizione dei piccoli ospiti dei micronidi».

«Ora – prosegue Saglione – valuteremo se sarà ancora possibile utilizzare il mezzo dopo quest'atto vandalico che l'ha fortemente compromesso. Sappiamo che non sarà facile risalire ai responsabili, ma ci auguriamo che si rendano almeno conto della gravità del gesto che hanno compiuto, tutto a danno dei nostri piccoli».


 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium