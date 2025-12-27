Savigliano: atto vandalico in Oasi Giovani, devastata la roulotte dei bimbi [FOTO]

Atto vandalico nel parco di palazzo Longis di Oasi Giovani, a Savigliano.

Nelle scorse notti, ignoti si sono introdotti nel giardino della struttura ed hanno devastato una roulotte che l'ente teneva in quell'area in attesa di farne una struttura giochi per bambini. Sono stati spaccati tutti i vetri e sono stati scaraventati e sparsi i giochi dei piccoli che si trovavano nell'area esterna.

Oasi Giovani ha sporto denuncia contro ignoti, i quali hanno violato la proprietà privata passando dal cancello sul retro.

«Un gesto vile che ci lascia con l'amaro in bocca – commenta il presidente di Oasi Gianfranco Saglione –. La roulotte ci era stata donata da una famiglia di Savigliano: l'avevamo recentemente “svuotata” ed era prossima all'allestimento per farne una casetta o un angolo giochi a disposizione dei piccoli ospiti dei micronidi».

«Ora – prosegue Saglione – valuteremo se sarà ancora possibile utilizzare il mezzo dopo quest'atto vandalico che l'ha fortemente compromesso. Sappiamo che non sarà facile risalire ai responsabili, ma ci auguriamo che si rendano almeno conto della gravità del gesto che hanno compiuto, tutto a danno dei nostri piccoli».



