Traffico verso Prato Nevoso in tilt: anche domenica strada aperta ma con limitazioni

La Provincia di Cuneo informa che, per la giornata di domani, a seguito di una decisione assunta congiuntamente dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Frabosa Sottana, sulla Strada Provinciale n. 237, in direzione delle località sciistiche di Prato Nevoso e Artesina, in corrispondenza del bivio con Frabosa Soprana, sarà attivata una regolamentazione del traffico.

La strada rimarrà aperta alla circolazione, tuttavia, in relazione ai flussi di traffico, potranno essere attuate temporanee limitazioni, con traffico regolamentato e scaglionato in base all’afflusso e al deflusso da e verso le località di Prato Nevoso e Artesina.

Le operazioni di regolazione del traffico saranno presidiate da personale della Polizia Locale, presente sul posto per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

La Provincia di Cuneo e il Comune di Frabosa Sottana invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle indicazioni fornite dal personale, nonché a programmare gli spostamenti tenendo conto delle possibili limitazioni.

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati in base all’andamento della situazione.