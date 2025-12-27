Dal software al laboratorio: con la nuova tecnologia CNC, gli studenti delle Scuole San Carlo progettano il domani

C’è una scuola a Cuneo dove la tradizione della manualità incontra il futuro della tecnologia digitale. È un "work in progress" continuo quello delle Scuole Tecniche San Carlo, che si preparano a inaugurare un 2026 all'insegna dell’innovazione tecnologica. A gennaio il laboratorio si arricchirà di un nuovo, sofisticato macchinario CNC (Controllo Numerico Computerizzato), un investimento che rivoluziona la didattica e proietta gli studenti direttamente nel cuore dell'Industria 4.0.

Il nuovo macchinario permetterà ai ragazzi e alle ragazze del corso Operatore del Legno di completare una formazione d'avanguardia. Non si tratta solo di "tagliare il legno", ma di imparare a gestire l’intero ciclo produttivo moderno: dalla progettazione digitale con specifici software CAD/CAM fino alla produzione automatizzata. Questa competenza tecnica è oggi una delle più richieste dalle aziende del settore, che cercano giovani capaci di dialogare con le macchine intelligenti senza perdere la sensibilità del materiale.

La forza delle San Carlo, però, non risiede solo nei suoi macchinari. “Accogliamo ragazzi in una fase della loro crescita molto delicata, l’adolescenza – spiega la direttrice dr. Erica Pellegrino – e siamo consapevoli della responsabilità che ci assumiamo nei confronti delle famiglie e della società tutta.” Proprio per questo la scuola porta avanti un modello educativo dove il benessere dell’allievo è prioritario grazie a progetti sostenuti da Fondazioni e Enti no profit sui temi del benessere emotivo e relazionale e sull’identità professionale anche attraverso la fotografia e l’immagine digitale.

Chi decide di scegliere il corso Operatore del legno, aperto ai giovani in uscita dalla scuola media, è troverà:

Esperienza reale: Il terzo anno prevede uno stage in azienda , il primo vero passo nel mondo del lavoro.

Il terzo anno prevede uno , il primo vero passo nel mondo del lavoro. Scelte aperte: Al termine della qualifica, le "passerelle" progettati in collaborazione con gli Istituti Statali permettono di proseguire gli studi per ottenere il diploma .

Al termine della qualifica, le "passerelle" progettati in collaborazione con gli Istituti Statali permettono di proseguire gli studi per ottenere il . Sede accessibile: La sede di Cuneo, moderna e accogliente, è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici da Fossano, Mondovì, Saluzzo e Trinità, facilitando la logistica per le famiglie.

La segreteria delle Scuole Tecniche San Carlo è a disposizione delle famiglie per fornire informazioni su Open Day, attività di laboratorio e informazioni per le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027.

Telefono: 0171-605232

E-mail: cuneo@scuolesancarlo.it