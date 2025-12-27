 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 27 dicembre 2025, 06:01

I progetti di Confartigianato Cuneo, il vice presidente vicario Michele Quaglia: “Formazione specifica per i giovani e superamento delle criticità energetiche” [VIDEO]

Sono questi gli ambiti essenziali sui quali l'associazione degli artigiani deve impegnarsi per sostenere le imprese

Michele Quaglia, saluzzese, ha una lunga militanza all’interno del Sistema Confartigianato. Dalla rappresentanza di categoria (Autoriparatori) al ruolo di vice, insieme a Daniela Balestra, del presidente Crosetto, ha sempre manifestato una particolare profondità analitica nell’affrontare le problematiche dell’artigianato, dando delle chiavi di lettura ragionate ed efficaci. Impegnato sul fronte formativo, ritiene essenziale fornire alle nuove generazioni una buona conoscenza del mondo artigianale, puntando su innovazione e capacità imprenditoriale. Ha sempre dimostrato grande sensibilità alle tematiche ambientali ed energetiche, ritenendo essenziale per un’impresa artigiana, che voglia competere sui mercati attuali, il rispetto della sostenibilità, principio cardine di una buona reputazione.

A seguire l’intervista nel VIDEO:

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium