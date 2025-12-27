I progetti di Confartigianato Cuneo, il vice presidente vicario Michele Quaglia: “Formazione specifica per i giovani e superamento delle criticità energetiche” [VIDEO]

Michele Quaglia, saluzzese, ha una lunga militanza all’interno del Sistema Confartigianato. Dalla rappresentanza di categoria (Autoriparatori) al ruolo di vice, insieme a Daniela Balestra, del presidente Crosetto, ha sempre manifestato una particolare profondità analitica nell’affrontare le problematiche dell’artigianato, dando delle chiavi di lettura ragionate ed efficaci. Impegnato sul fronte formativo, ritiene essenziale fornire alle nuove generazioni una buona conoscenza del mondo artigianale, puntando su innovazione e capacità imprenditoriale. Ha sempre dimostrato grande sensibilità alle tematiche ambientali ed energetiche, ritenendo essenziale per un’impresa artigiana, che voglia competere sui mercati attuali, il rispetto della sostenibilità, principio cardine di una buona reputazione.

A seguire l’intervista nel VIDEO: