Economia | 27 dicembre 2025, 06:03

Vino, Cotarella (Assoenologi): "Si chiude un 2025 fatto di luci e ombre per il settore"

Nel suo tradizionale videomessaggio natalizio il presidente dell'associazione si rivolge ai soci e agli addetti del settore con le considerazioni di fine anno

Immagine di repertorio

"Si chiude un 2025 fatto di luci e ombre per il mondo del vino". Nel suo tradizionale videomessaggio natalizio, il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, si rivolge a tutte le socie e i soci dell’Associazione, al mondo del vino, alle aziende sostenitrici e agli sponsor, tracciando un bilancio dell’anno che volge al termine. "Le luci - sottolinea - arrivano dalla crescente attenzione verso una cultura del vino consapevole e moderata, riconosciuta anche sul fronte della salute: un messaggio di equilibrio e responsabilità che rafforza il valore del nostro lavoro e della nostra tradizione".

"Le ombre - avverte - restano quelle di un mercato complesso e in trasformazione, che richiede lucidità, competenza e unità. Ma non è il tempo del pessimismo, bensì della visione e dell’impegno condiviso". Tra i traguardi dell’anno, Cotarella ricorda con orgoglio l’iniziativa di Assoenologi per l’introduzione di un’ora di agricoltura nelle scuole, un investimento culturale sulle nuove generazioni e sul futuro del settore.

"Un ringraziamento sentito va infine alle aziende sponsor e sostenitrici, che con il loro supporto contribuiscono concretamente alle attività e ai valori dell’Associazione" conclude.

