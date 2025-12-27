Ad aprile 2026 la terza edizione di “Dreaming in Art – Viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero. Dialogo collettivo sul contemporaneo”

Dreaming in Art è un’associazione culturale nata per promuovere il dialogo tra le arti contemporanee e il territorio di Langhe e Roero, favorendo la circolazione di idee, linguaggi e visioni capaci di generare nuove letture del paesaggio umano, sociale e geografico.

Fondata da Matteo Gotta, Marina Panero e Diego Repetto, l’associazione opera come piattaforma di ricerca, produzione e valorizzazione culturale, mettendo in relazione artisti, istituzioni, professionisti della creatività e comunità locali.

I tre fondatori portano nell’associazione competenze complementari e un approccio profondamente multidisciplinare.

Matteo Gotta, figlio dell’artista braidese Franco Gotta, segue fin da giovane l’attività espositiva del padre, curando mostre e progetti dedicati alla sua produzione pittorica. Profondamente legato all’eredità artistica familiare, ne valorizza la poetica del colore e la dimensione emozionale, raccontando un’arte capace di trasformare stati d’animo in visioni cariche di energia, passione e sentimento. In qualità di presidente dell’associazione culturale Dreaming in Art, è attivo nella progettazione culturale nei territori di Bra e Alba, promuovendo iniziative dedicate all’arte contemporanea, alla memoria artistica locale e alla costruzione di nuovi percorsi di fruizione culturale. Il suo impegno unisce valorizzazione del patrimonio, attenzione al territorio e capacità di dialogo con la creatività contemporanea.

Marina Panero è una scrittrice e curatrice di eventi, attiva da anni nello studio delle tradizioni locali e delle narrazioni legate al territorio piemontese. La sua ricerca intreccia immagine, memoria e identità collettiva, con particolare attenzione alla cultura popolare e ai racconti che rischiano di scomparire. La sua passione per il patrimonio orale delle comunità rurali l’ha portata a co-firmare, insieme a Wilma Basolo e Ivo Chiolerio, il volume “Nel mondo delle Masche. Dal Canavese al Roero e ritorno” (2022) e il seguito “Nel mondo delle Masche. Racconti ritrovati” (2025): pubblicazioni originali e coinvolgenti che esplorano miti, leggende e storie legate alle Masche, figure affascinanti della tradizione contadina piemontese. Il libro invita il lettore a immergersi in un universo di antichi saperi e di magia popolare, contribuendo alla valorizzazione e alla trasmissione di una memoria culturale a rischio di scomparsa.

Diego Repetto è architetto, artista del paesaggio, designer e docente. È stato membro dell’Advisory Board del Padiglione Italia alla 17. Biennale di Architettura di Venezia, dove ha curato convegni e installazioni immersive. Ha introdotto i concetti di Land Lighting e Quinto Paesaggio, presentati in contesti internazionali. Membro di AICA Italia, del Laboratorio Internazionale di Ricerca sul Paesaggio (Università di Perugia) e del Fondazione Ideal Spaces Working Group, è stato relatore al Politecnico di Wenzhou (Cina). Attualmente insegna Design ed Elementi di Architettura e Urbanistica all’Accademia di Belle Arti di Cuneo.

Al centro della missione di Dreaming in Art vi è la convinzione che l’arte sia uno strumento privilegiato per interpretare il presente e immaginare futuri possibili. L’associazione intende crescere esponenzialmente nelle attività culturali, anche in vista di Alba Capitale italiana dell'Arte Contemporanea 2027, sviluppando nel futuro mostre, installazioni site-specific, residenze artistiche, conferenze, pubblicazioni e collaborazioni interdisciplinari, con particolare attenzione al dialogo tra le pratiche artistiche, il sociale e il paesaggio.

Tra i progetti più rappresentativi figura “Dreaming in Art – Viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero. Dialogo collettivo sul contemporaneo”, una rassegna, che ad aprile 2026 arriverà alla sua terza edizione, dedicata alle molteplici declinazioni dell’arte contemporanea, coinvolgendo artisti emergenti e affermati in un confronto aperto e dinamico. Realizzata in collaborazione con enti pubblici e realtà culturali del territorio, l’iniziativa è diventata fin da subito un punto di riferimento per la valorizzazione in chiave contemporanea del patrimonio UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato.

Guidata da una visione aperta, multidisciplinare e orientata al futuro, Dreaming in Art continua a sviluppare progetti capaci di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea, contribuendo alla crescita culturale del territorio locale e alla costruzione di nuovi immaginari condivisi."