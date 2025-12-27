Cuneo: al Toselli il Gran Concerto di Capodanno con l'Orchestra Filarmonica del Piemonte

Domenica 31 dicembre, al Teatro Toselli di Cuneo, alle ore 22, avrà inizio il Gran Concerto di Capodanno con l'Orchestra Filarmonica del Piemonte (direttore José Ferreira Lobo).

In programma musiche di J. Strauss, G. Bizet, G. Verdi, A. Ponchielli, P. Tchaikovsky, M. De Falla.

Presenta Alfonso De Filippis

José Ferreira Lobo

Nella sua carriera, si distinguono la direzione d’opera e di concerti in tutto il mondo, collaborando con formazioni di rilievo come Manchester Camerata, Orchestra Sinfonica Nazionale Lituana, Orchestra di Cannes, Orchestra Sinfonica della Galizia, Orchestra Sinfonica di Izmir, Orchestra Filarmonica Ceca, Orchestra Sinfonica di Istanbul, Orchestra CRR di Istanbul, Orchestra della Radio Televisione di Pechino, Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale Cláudio Santoro, Orchestra della Radio Nazionale dei Paesi Bassi, Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico, Filarmonica Artur Rubinstein – Lodz, Orchestra Hermitage di San Pietroburgo, Orchestra Sinfonica di Zurigo – Tonalle, Sinfonietta Slovacca, Sinfonia di Varsavia, Orchestra Filarmonica di Montevideo, Orchestra Nazionale di Atene, Seoul Classical Players, Orchestra Sinfonica di Roma, Sinfonica di Berlino, oltre alla collaborazione con le Orchestre portoghesi: Madeira, Algarve, Porto e Orchestra Sinfonica Portoghese.

Si è esibito in alcune delle più importanti sale da concerto con artisti di fama internazionale come Krzysztof Penderecki, José Carreras, Júlia Hamari, Katia Ricciarelli, Eteri Lamoris, Régis Pasquier, Aiman Mussakajaieva, Patrícia Kopatchinskaya, Michel Lethiec, Adriano Jordão, Pascal Rogé, Moura Limpany, Svetla Vassileva, José de Oliveira Lopes, Vincenzo Bello, Fiorenza Cossotto. E’ stato invitato a far parte di giurie di prestigiosi Concorsi Internazionali ed ha diretto prime mondiali di compositori francesi, portoghesi, svizzeri e turchi. Possiede un ampio repertorio che spazia dal classico e romantico fino al contemporaneo, con particolare attenzione alla direzione d’opera. Autore del progetto vincitore del 1° concorso per la creazione di Orchestre Regionali istituito dallo Stato Portoghese, ha fondato l’Orchestra del Nord (1992). Ha registrato per Radio Televisione Portoghese e Rádio Difusão Portuguesa e Radio Suisse-Romande, oltre a vari registri audio e video pubblicati. È Direttore Generale e Artistico di Ópera na Academia e na Cidade.

Alfonso De Filippis La sua formazione eclettica di avviene principalmente a Milano, dove si trasferisce nel 1985 e si diploma come danzatore, coltivando parallelamente l'interesse per tutte le forme di arte scenica con corsi, borse di studio in Italia e all'estero. Partecipa a produzioni di balletto e di lirica al Teatro alla Scala di Milano, al Maggio Musicale Fiorentino, all’Arena di Verona, fino ad arrivare all'incontro con Paolo Poli nel 1990 con cui collabora per vent'anni, prima come attore e poi anche come aiuto regista e coreografo, fino al 2011 in tutte le produzioni con tournées nazionali.

Cura allestimento, regia e movimenti scenici di alcune opere (La bohème, Carmen, Le nozze di Figaro, Otello, Elisir d’amore, Don Pasquale, Barbiere di Siviglia, Tosca, Pescatori di Perle, Aida, Trovatore, Suor Angelica, La scala di seta, Cavalleria Rusticana, Le Villi) con la direzione di Marco Balderi, Aldo Salvagno, Lorenzo Bizzarri, Tiziano Duca, Paul-Emmanuel Thomas, direttore del Festival di Mentone, Dan Ettinger della Berlin Stadt Opera, Facundo Agudin direttore de l’Orchestre des Lumières, in Svizzera e Josè Ferreira Lobo in Portogallo. Cura le coreografie per Histoire du soldat al Festival di Ravenna con i solisti dell'Orchestra Toscana. Collabora all'International Opera Awards, Oscar della Lirica, con la Fondazione Verona per L’Arena, in Italia, Cina, Qatar e con L’Accademia Mondiale della Poesia/Unesco. Conduce laboratori teatrali e partecipa come giudice a concorsi in Italia, Spagna, Russia e Kazakhistan, e come organizzatore di concorsi e serate di poesia in tutta Italia.

Orchestra Filarmonica del Piemonte

L’orchestra nasce in seno all’associazione Amici della Musica di Cuneo nel 1992 sotto il nome di Petit ensemble Instrumental. Dal 1992 al 1997, esegue circa 600 concerti che la portano ad esibirsi in importanti sale tra le quali la Basilica dei Frari di Venezia e il Piccolo Regio di Torino. Nel 1997, grazie ad un progetto Interreg II ottiene un finanziamento europeo per la creazione dell’Orchestra delle Alpi del Mare, l’orchestra si esibisce a Malta, Roma, Torino, Nizza, Cannes, Imperia, Sanremo. Nel 2001, si trasforma in Orchestra Filarmonica del Piemonte che prende parte ad una intensa attività operistica effettuando tournées in Sicilia, Toscana, Lazio e Lombardia; dal 1999, ha iniziato la collaborazione con l’Opéra de Chambre de France di Mentone con la quale ha allestito le seguenti opere: “La Bella Helene”, “Le Nozze di Figaro”, “Carmen” e “Madame Butterfly”. L’orchestra ha effettuato diverse tournées in Germania e in Svizzera. L’orchestra ha collaborato con solisti quali: Enrico Dindo, Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia.

Come da tradizione, il 1° gennaio alle ore 17.00, il concerto sarà replicato al Palais de l’Europe di Mentone.

